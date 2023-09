القائمة النهائية للاعبين الـ30 المنافسين على الكرة الذهبية

أعلنت مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة -الأربعاء- قائمة المرشحين للحصول على جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب لعام 2023.

وعلى منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي كشفت المجلة الشهيرة القائمة النهائية للمتنافسين على الجائزة المرموقة التي تضم 30 لاعبا، يتقدمهم النجوم ليونيل ميسي وإيرلينغ هالاند وكليان مبابي وتضم أيضا لاعبين عربيين هما المصري محمد صلاح والحارس المغربي ياسين بونو.

ويقام حفل الكرة الذهبية الذي تقدم فيه الجوائز للرجال والسيدات على مسرح "دو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، في 30 من الشهر المقبل.

واللافت كان غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي عن القائمة.

واللاعبون الثلاثون هم:

الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان/إنتر ميامي الأميركي)

النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي)

الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي)

الإسباني رودري (مانشستر سيتي)

البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني)

الفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي)

الأرجنتيني خوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)

الحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا)

الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)

الكرواتي يوشكو غفارديول (لايبزيغ الألماني/مانشستر سيتي)

الألماني جمال موسيالا (بايرن ميونخ الألماني)

الحارس النيجيري أندريه أونانا (إنتر ميلان/مانشستر يونايتد الإنجليزي)

الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد/الاتحاد السعودي)

المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

الألماني إيلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي/برشلونة الإسباني)

الحارس المغربي ياسين بونو (إشبيلية/الهلال السعودي)

النرويجي مارتين أوديغارد (أرسنال الإنجليزي)

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)

الإنجليزي هاري كين (توتنهام/بايرن ميونخ)

الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا (نابولي)

البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي)

البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال)

الإنجليزي جود بيلنغهام (دورتموند الألماني/ريال مدريد)

الفرنسي راندال كولو مواني (أنتراخت فرانكفورت الألماني/سان جيرمان)

الإيطالي نيكولو باريلا (إنتر ميلان)

الكوري الجنوبي كيم مين جاي (نابولي/بايرن ميونخ)

في السياق أعلنت مجلة فرانس فوتبول" قائمة المرشحين للحصول على جائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب لعام 2023.

وضمت القائمة عددا من اللاعبين المرشحين للكرة الذهبية بينهم بيلينغهام وموسيالا.

والقائمة الكاملة جاءت كالتالي:

بيلنيغهام

موسيالا

الإسباني غافي (برشلونة)

الفرنسي إدوارد كامافينجا (ريال مدريد)

الإسباني بيدري (برشلونة)

البرتغالي أنطونيو سيلفا (بنفيكا البرتغالي).

الهولندي تشافي سيمونز (أيندهوفن الهولندي/ لايبزيغ)

الدنماركي راسموس هويلوند ( أتالانتا الإيطالي/ مانشستر يونايتد)

الفرنسي إيلي واهي (مونبيلييه الفرنسي/ لانس الفرنسي)

الإسباني أليخاندرو بالدي (برشلونة)

كما تواجد الحارس المغربي بونو، ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى لعام 2023.

وقاد بونو منتخب المغرب للحصول على المركز الرابع في نهائيات كأس العالم، التي أقيمت بقطر العام الماضي، حيث أصبح (أسود الأطلس) أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي في المونديال.

كما ساهم الحارس المغربي بتتويج فريق إشبيلية ببطولة الدوري الأوروبي عقب فوزه بركلات الترجيح على روما الإيطالي في المباراة النهائية للمسابقة القارية في مايو/أيار الماضي.

ويتنافس مع بونو 9 حراس آخرين للظفر بالجائزة هم: