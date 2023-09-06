"الحمد الله هذا مكاني".. تفاعل استثنائي مع صورة لبنزيمة بالثوب الأبيض

نشر النجم الفرنسي كريم بنزيمة قائد نادي اتحاد جدة السعودي على حساباته في مواقع التواصل صورة له وهو يرتدي الثوب الأبيض، وقد حظيت بتفاعل استثنائي من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفق قائد ريال مدريد السابق الصورة بتعليق جاء فيه "الحمد الله، هذا مكاني".

ونالت الصورة على حساب "الحكومة" الرسمي في إنستغرام، أكثر من مليوني إعجاب وآلاف التعليقات.

وعلى حساب بنزيمة في منصة "إكس" (تويتر سابقا) حظيت الصورة بعشرات آلاف التعليقات وإعادة التغريد والإعجابات والعدد نفسه من الإعجابات والمشاركات والتعليقات في صفحة الدولي الفرنسي السابق على فيسبوك.

وأشاد معظم المعلقين على الصورة بارتدائه الثوب العربي. ويتابع كريم على مواقع التواصل أكثر من 140 مليون.

That’s my place 🐅 Alhamdulillah 🤲🏽🤍 pic.twitter.com/H7ii0aLctd — Karim Benzema (@Benzema) September 5, 2023

يذكر أن بنزيمة انتقل الشهر الماضي إلى نادي الاتحاد السعودي -بطل الدوري- قادما من ريال مدريد بصفقة انتقال حر وبعقد يمتد إلى 3 سنوات حتى صيف 2026 وبراتب سنوي قيل إنه يصل إلى 100 مليون يورو.