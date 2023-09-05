10 أندية أنفقت أكثر من ملياري يورو في الميركاتو الصيفي
5/9/2023
أنفقت 10 أندية أوروبية وعربية أكثر من ملياري يورو لضم اللاعبين وتعزيز حظوظها في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، وتفوقت أندية سعودية في الإنفاق بسوق الانتقالات الصيفية على عدة فرق تعد من كبار القارة العجوز.
وسيطرت الأندية الإنجليزية والسعودية على قائمة الفرق العشرة الأولى والتي يتصدرها نادي تشلسي اللندني.
قائمة الأندية العشرة الأولى
وفق موقع "ترانسفر ماركت" المتخصص في قيمة اللاعبين السوقية وأرقامهم وإحصاءاتهم، فإن قائمة الأندية العشرة الأولى تضم:
- تشلسي الإنجليزي: 464 مليون يورو.
- الهلال السعودي: 353 مليون يورو.
- باريس سان جيرمان الفرنسي: 350 مليون يورو.
- توتنهام الإنجليزي: 249 مليون يورو.
- مانشستر سيتي الإنجليزي: 241 مليون يورو.
- أرسنال الإنجليزي: 235 مليون يورو.
- مانشستر يونايتد الإنجليزي: 207 ملايين يورو.
- الأهلي السعودي: 184 مليون يورو.
- ليفربول الإنجليزي: 172 مليون يورو.
- النصر السعودي: 165 مليون يورو.
أما أغلى 10 لاعبين في الميركاتو الصيفي والذين قارب مجموع صفقاتهم مليار يورو، فهم:
- الإنجليزي ديكلان رايس (من ويستهام إلى أرسنال): 116.6 مليون يورو.
- الإكوادوري مويسيس كايسيدو (من برايتون إلى تشلسي): 116 مليون يورو.
- الإنجليزي جود بيلنغهام (من دورتموند إلى ريال مدريد): 103 ملايين يورو.
- الإنجليزي هاري كين (من توتنهام إلى بايرن ميونخ): 100 مليون يورو.
- الكرواتي يوشكو غفارديول (من لايبزيغ إلى مانشستر سيتي): 90 مليون يورو.
- البرازيلي نيمار (من سان جيرمان إلى الهلال السعودي): 90 مليون يورو.
- الدانماركي راسموس هويلوند (من أتالانتا الإيطالي إلى مانشستر يونايتد): 75 مليون يورو.
- الألماني كاي هافرتز (من تشلسي إلى أرسنال): 75 مليون يورو.
- المجري دومينيك سوبوسولاي (من لايبزيغ إلى ليفربول): 70 مليون يورو.
- الإنجليزي مايسون ماونت (من تشلسي إلى مانشستر يونايتد): 64 مليون يورو.
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