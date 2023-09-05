10 أندية أنفقت أكثر من ملياري يورو في الميركاتو الصيفي

أنفقت 10 أندية أوروبية وعربية أكثر من ملياري يورو لضم اللاعبين وتعزيز حظوظها في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، وتفوقت أندية سعودية في الإنفاق بسوق الانتقالات الصيفية على عدة فرق تعد من كبار القارة العجوز.

وسيطرت الأندية الإنجليزية والسعودية على قائمة الفرق العشرة الأولى والتي يتصدرها نادي تشلسي اللندني.

قائمة الأندية العشرة الأولى

وفق موقع "ترانسفر ماركت" المتخصص في قيمة اللاعبين السوقية وأرقامهم وإحصاءاتهم، فإن قائمة الأندية العشرة الأولى تضم:

تشلسي الإنجليزي: 464 مليون يورو.

464 مليون يورو. الهلال السعودي: 353 مليون يورو.

353 مليون يورو. باريس سان جيرمان الفرنسي: 350 مليون يورو.

350 مليون يورو. توتنهام الإنجليزي: 249 مليون يورو.

249 مليون يورو. مانشستر سيتي الإنجليزي: 241 مليون يورو.

241 مليون يورو. أرسنال الإنجليزي: 235 مليون يورو.

235 مليون يورو. مانشستر يونايتد الإنجليزي: 207 ملايين يورو.

207 ملايين يورو. الأهلي السعودي: 184 مليون يورو.

184 مليون يورو. ليفربول الإنجليزي: 172 مليون يورو.

172 مليون يورو. النصر السعودي: 165 مليون يورو.

أما أغلى 10 لاعبين في الميركاتو الصيفي والذين قارب مجموع صفقاتهم مليار يورو، فهم: