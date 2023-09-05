هندرسون يكشف الأسباب الحقيقية وراء انتقاله إلى الاتفاق السعودي

قال جوردان هندرسون، قائد فريق ليفربول السابق، إنه اختار الانتقال إلى الاتفاق السعودي للتعاون مع زميله السابق ستيفن جيرارد، مدرب الفريق، وحتى يلعب باستمرار ويحافظ على موقعه في تشكيلة منتخب إنجلترا.

وخاض هندرسون فترة الإعداد مع ليفربول، وبدا أنه سيصارع مجددا على موقع في التشكيلة الأساسية، خاصة بعدما تعاقد العملاق الإنجليزي مع أكثر من لاعب وسط هذا الصيف.

لكن لاعب وسط منتخب إنجلترا سار على خطى عديد من نجوم كرة القدم الأوروبية، واختار الذهاب إلى السعودية نهاية يوليو/تموز الماضي، والانضمام للاتفاق.

وقال هندرسون -في مقابلة مع موقع "أثليتيك" الإلكتروني- "لن أدخل في تفاصيل حديثي مع المدرب (يورغن كلوب)، لكن هذا جعلني أشعر أني لن ألعب كثيرا.. وإذا كنت لن ألعب كثيرا، فهذا سيكون صعبا بالنسبة لي، خاصة أني ألعب في النادي منذ فترة طويلة وحملت شارة القيادة لفترة طويلة".

وأضاف أن "هذا يأتي أيضا مع اهتمامي الكبير بمنتخب إنجلترا. نقترب أيضا من بطولة أوروبا، ثم جاء التواصل بين الاتفاق والنادي (ليفربول) لمعرفة إمكانية التعاقد معي".

وتابع "رد فعل النادي لم يكن بقول لا. في هذا الوقت، شعرت أن قيمتي أو الرغبة في وجودي، سواء من المدرب أو النادي، ربما تكون تغيرت. كنت أعرف أن هذا الأمر سيحدث في وقت ما. لم أتوقع أن يحدث الآن، وكان يجب أن أتقبل ذلك".

وأشاد هندرسون بالعمل تحت قيادة المدرب جيرارد قائد ليفربول السابق، وقال إن "تجربة العمل مع ستيفي تأتي في بطولة مختلفة تماما وثقافة مختلفة وظروف مختلفة، وربما هذا ما منحني الحافز لهذا المشروع.. كنت أعرف أن ستيفي يريدني حقا، وأن النادي يريدني حقا".

ونفى هندرسون تكهنات حصوله على 700 ألف جنيه إسترليني (881 ألف دولار) أسبوعيا، لكنه أكد الارتباط بعقد مادي جيد جدا. وقال لاعب الوسط البالغ عمره 33 عاما "كنت أتمنى (أن يكون هذا الرقم). بكل أمانة هذا الرقم غير صحيح، لكن مرة أخرى أؤكد أني أمتلك عقدا جيدا… لن أقول: ‬حسنا، أنا لم أذهب من أجل المال‬؛ لأني حصلت على عقد مادي جيد وكانت الصفقة جيدة، لكن الرقم المعلن غير صحيح".

وحقق الاتفاق 3 انتصارات في أول 5 مباريات، ويحتل المركز الخامس برصيد 10 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر، وتألق هندرسون في الجولة الماضية عندما صنع أول هدفين في الفوز 3-1 على ضمك السبت الماضي.