عودة العلاقات والتعاون بين السعودية وإيران على مستوى كرة القدم

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء توقيع مذكرة تفاهم مع نظيره الإيراني لتأكيد عودة العلاقات الرياضية بين البلدين بعد نحو 7 سنوات من التوتر.

ونشر الاتحاد السعودي صورة توقيع ياسر المسحل رئيس الاتحاد على مذكرة التفاهم وإلى جانبه مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني، مع توضيح أن الهدف "تعزيز سبل التعاون بما يخدم كرة القدم في البلدين".

وأضاف الاتحاد السعودي بموقعه على الإنترنت أن مذكرة التفاهم "تشتمل على تبادل الخبرات بين الاتحادين عن طريق تقديم دورات تدريبية شاملة للحكام، ودعم وتطوير الفئات السنية وكرة القدم النسائية وكرة قدم الصالات وكرة القدم الشاطئية".

رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل يوقع مع نظيره رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحادين. 🔽

🔗- https://t.co/RIk8uto1VM pic.twitter.com/bZVd4ZrhX2 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) September 5, 2023

ويأتي ذلك قبل مرور 24 ساعة على إعلان الاتحاد الآسيوي عودة السعودية وإيران والأندية المحلية في البلدين للعب بنظام الذهاب والإياب، وبعدما كان المتبع خوض المباريات في ملاعب محايدة منذ 2016.

واتفقت طهران والرياض في مارس/آذار الماضي على إنهاء خلافاتهما وإعادة العلاقات بعد سنوات من الخصومة.

وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران في 2016 بعدما هاجم محتجون سفارتها في طهران ردا على إعدام الرياض رجل دين شيعيا بارزا.

وسيكون نادي النصر، بقيادة كريستيانو رونالدو، أول فريق سعودي يلعب على الأراضي الإيرانية بعد القرار الجديد حين يواجه بيروزي في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا يوم 19 سبتمبر/أيلول الجاري.