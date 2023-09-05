جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 في السعودية

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2023 المقررة إقامتها في السعودية عن مواجهة محتملة بين الاتحاد بطل الدوري السعودي والأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا في الدور الثاني من المسابقة.

وستقام البطولة بشكلها الحالي لآخر مرة في مدينة جدة السعودية خلال الفترة بين 12 و22 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبعد ذلك ستقام النسخة الموسعة للمسابقة بمشاركة 32 فريقا في الولايات المتحدة في 2025، وستقام بعدها المسابقة كل أربع سنوات.

وفي ما يلي نتيجة قرعة كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد سحبها في جدة اليوم الثلاثاء:

الدور التمهيدي:

المباراة الأولى: الاتحاد السعودي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي في 12 ديسمبر/كانون الأول.

الدور الثاني:

المباراة الثانية: الأهلي المصري ضد الفائز من المباراة الأولى في 15 ديسمبر/كانون الأول.

المباراة الثالثة: كلوب ليون المكسيكي ضد أوراوا رد دياموندز الياباني في 15 ديسمبر/كانون الأول.

قبل النهائي:

المباراة الرابعة: بطل كأس ليبرتادوريس ضد الفائز من المباراة الثانية في 18 ديسمبر/كانون الأول.

المباراة الخامسة: مانشستر سيتي ضد الفائز من المباراة الثالثة في 19 ديسمبر/كانون الأول.

المباراة النهائية:

الفائز من المباراة الرابعة ضد الفائز من المباراة الخامسة في 22 ديسمبر/كانون الأول.