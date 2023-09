تاريخ حافل بالإهمال وعدم المسؤولية.. سانشو يواجه مصير رونالدو في مانشستر يونايتد

تصاعدت أزمة الشاب الإنجليزي غادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد مع مدربه الهولندي إريك تن هاغ، والتي قد تفتح له في النهاية باب الرحيل عن النادي على طريقة زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبدأت الأزمة حينما نشر سانشو تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" طالب فيها الجميع بعدم تصديق كل ما يُثار حوله، خاصة بعد تصريحات تن هاغ التي كشف فيها عن سبب استبعاد اللاعب عن مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال الأحد الماضي في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

يومها قال تن هاغ "بناء على الأداء في التدريبات، لم نختره، وعليك أن تصل إلى المستوى كل يوم في مانشستر يونايتد، ولهذا السبب لم يختر في مباراة أرسنال".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن التطورات الأخيرة أثارت الكثير من الشكوك حول بقاء سانشو مع مانشستر يونايتد خاصة وأن رونالدو طُرد من الفريق بسبب تحديه العلني لتن هاغ مما يعني أن خروج سانشو يُعد أكثر سهولة.

وأبدت إدارة "الشياطين الحمر" استعدادها للاستماع لعروض بقيمة 45 مليون إسترليني (53 مليون يورو) فترة الانتقالات الأخيرة، لكن يتوجب على الطرفين (النادي واللاعب) الانتظار حتى انتقالات الشتاء في يناير/كانون الثاني 2024.

وتُعتبر التطورات الأخيرة بمثابة امتداد للمشاكل التي أثارها سانشو خلال مشواره الكروي والتي علقت بمسيرته الاحترافية "كالرائحة الكريهة" وفق وصف "ديلي ميل".

وسبق لتن هاغ أن لاحظ انخفاض مستوى سانشو خلال التدريبات، فأبعده عن الفريق كي يتعامل بهدوء مع مشاكله "الجسدية والعقلية" ثم وضعه تحت إشراف مدربين يثق بهم.

وعمل اللاعب معهم 8 أسابيع خلال التوقف الدولي بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ثم أعاده المدرب الهولندي إلى الفريق الأمر الذي اُعتبر حينها أنه انتصار لإرادة تن هاغ، غير أن التطورات الأخيرة أعادت الأمور إلى نقطة الصفر.

وما يؤكد هذه الفرضية أن سانشو كان ضمن أولوية تشلسي فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكن عقلية اللاعب دفعت "البلوز" إلى الهروب منه والتعاقد مع كول بالمر لاعب مانشستر سيتي.

وازدادت محنة سانشو بعدما خرج من قائمة منتخب إنجلترا التي أعلن عنها المدرب غاريث ساوثغيت استعدادا لمواجهتي أوكرانيا في تصفيات كأس أوروبا (يورو 2024) ومع أسكتلندا وديا.

وبحسب "ديلي ميل" فإن ساوثغيت ومساعديه على علم تام بالتأثير السلبي الذي يمكن أن يحدثه وجود سانشو مع منتخب "الأسود الثلاثة" في الوقت الراهن خاصة وأنه أثار مشاكل عدة خلال وجوده مع إنجلترا في كأس أوروبا الأخيرة.

ويومها غضب سانشو من عدم مشاركته أمام كرواتيا في المباراة الأولى، ثم بدأ 5 مباريات أخرى من مقاعد البدلاء، وذلك لأن ساوثغيت شعر بأن مستوى اللاعب في التدريبات أقل من المطلوب، وهي نفس المشكلة التي أثارها تن هاغ.

وبعدها تم استدعاء سانشو لمنتخب إنجلترا مرة واحدة حيث شارك ضد أندورا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر، وحينها تأخر عن اجتماع الفريق ليتم إبعاده عن كأس العالم.

Wow! Just want to say a massive thank you to everyone for the support i’ve received over the past few weeks especially to the fans. My focus is to give my all to my team and the club, I’m so happy to be back out on the pitch, see you soon.🤞🏼❤️ pic.twitter.com/C0fY0tGPqO

— Jadon Sancho (@Sanchooo10) February 3, 2023