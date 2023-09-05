بمئات ملايين الدولارات.. عرض "فلكي" من اتحاد جدة لضم محمد صلاح من ليفربول

لم يستسلم نادي الاتحاد (حامل لقب الدوري السعودي) ويسير في طريق في محاولاته لضم النجم الدولي المصري محمد صلاح، من ليفربول الإنجليزي، وقدّم عرضا جديدا وُصف "بالمذهل" وفق تقارير بريطانية.

وأكدت صحيفة "ذا صن" أن اتحاد جدة عرض على ليفربول مبلغا ضخما من أجل التخلي عن خدمات صلاح الذي يحتل حاليا المركز الخامس في قائمة هدافي "الريدز" على مر التاريخ، برصيد 188 هدفا في جميع البطولات.

وأوضحت أن الاتحاد عرض في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين مبلغا وقدره 215 مليون جنيه إسترليني (251.6 مليون يورو) مع الإضافات، من أجل الحصول على خدمات "الفرعون" المصري.

وأضافت أن الاتحاد ينوي دفع راتب أسبوعي للنجم المصري "أبو مكة" يصل إلى 2.45 مليون جنيه إسترليني (2.86 مليون يورو) دون الحوافز والمكافآت ومنها 55 ألف إسترليني (64.3 ألف يورو) عن كل فوز.

Liverpool receive world-record bid for Mo Salah — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 4, 2023

كما تضمن عرض الاتحاد للاعب نسبة مئوية من مبيعات القمصان، إضافة إلى أنه سيصبح سفيرا لـ 3 شركات سعودية كبرى، وهي وظائف ستنعش خزينة صلاح المالية بمبلغ 18 مليون إسترليني (21 مليون يورو) إضافية مع استعداد كل شركة لدفع 6 ملايين إسترليني.

وقدّم بطل الدوري السعودي عرضين الأيام الأخيرة بقيمة 150 مليون إسترليني (175.5 مليون يورو) ثم رفعها إلى 170 مليون إسترليني (199 مليون يورو) من أجل صلاح، ولكنهما قوبلا برفض قاطع من ليفربول، قبل أن يقرر اتحاد جدة تحدي "الريدز" بتقديم عرضه الثالث.

وأشارت الصحيفة إلى أن وفدا سعوديا كان وصل إلى لندن -أمس- في محاولة أخيرة لإقناع "الليفر" ببيع صلاح.

ويسعى اتحاد جدة للقتال حتى اللحظة الأخيرة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفي في المملكة والمقرر الخميس المقبل لضم صلاح، وفي حال انتهت الجهود دون التوصل لاتفاق فإن النادي سيعود مجددا في يناير/كانون الثاني 2024 من أجل النجم المصري.

وأصدر الاتحاد السعودي ورابطة الدوري بيانا مشتركا -أمس- جاء فيه "كما أبلغنا الأندية في السعودية بتاريخ 30 يونيو/حزيران الماضي، فإن التسجيلات لانتقالات اللاعبين إلى الدوري، ستُقفل يوم الخميس 7 سبتمبر/أيلول".

وكان الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول أكد مرارا بقاء صلاح مع "الريدز" الموسم الحالي، مشددا على أن اللاعب سعيد في ملعب أنفيلد.

وقال كلوب في آخر تصريح له "لم يكن لدي أي شك بشأن التزامه معنا. إنه لاعبنا ويريد اللعب هنا".

في هذه الأثناء، أكد موقع "ذس إز أنفيلد" المقرّب من ليفربول أنه وحتى اللحظة لا يوجد ما يشير إلى رحيل صلاح الأيام القليلة القادمة، وأن الجميع متفق على بقائه مع "الريدز" خلال منافسات الموسم الجاري 2022-2023.