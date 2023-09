بالفيديو.. استئصال كلية لاعب صربي بعد إصابته في كأس العالم لكرة السلة

أعلن الاتحاد الصربي لكرة السلة أن لاعب المنتخب الوطني بوريشا سيمانيتش خضع لجراحة استئصال كلية، بعدما تعرض لضربة خلال مواجهة جنوب السودان في كأس العالم للعبة الأسبوع الماضي.

وتقدم نوني أوموت لاعب جنوب السودان بالاعتذار بسبب هذه الواقعة، رغم أن الحكام لم يحتسبوا خطأ ضده.

وقال الاتحاد الصربي في بيان "بعد خضوع سيمانيتش لجراحة لأول مرة بين ليلتي 30 و31 أغسطس/آب، راقب الأطباء عملية التعافي وتقرر إجراء جراحة جديدة (في الثالث من سبتمبر/أيلول) بسبب حدوث مضاعفات".

ويقيم سيمانيتش في مستشفى بالعاصمة الفلبينية مانيلا، حيث تقام النسخة 19 من كأس العالم لكرة السلة في الفلبين واليابان وإندونيسيا.

من ناحيته، قال أوموت -في بيان لاتحاد جنوب السودان- إنه يتمنى سرعة الشفاء للاعب الصربي والعودة إلى الملاعب.

وأضاف "أتفهم تماما -بوصفي رياضيًا- مدى خطورة وضعه، وأنا آسف جدا لحدوث ذلك. ينبغي ألا يمر أي لاعب بهذا الموقف".

