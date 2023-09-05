استبعاد أنتوني من تشكيلة البرازيل بعد مزاعم بالاعتداء

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان أمس الاثنين إن المهاجم أنتوني استبعد من تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة بوليفيا وبيرو في تصفيات كأس العالم 2026 بعد مزاعم بالاعتداء.

واتخذ الاتحاد البرازيلي قراره بعدما نشر موقع "يو أو إل" المحلي مزاعم لشريكة أنتوني السابقة غابرييلا كافالين تتهمه فيها بالاعتداء الجسدي، في حين نفى أنتوني ارتكاب أي مخالفات.

وقال الاتحاد "نظرا للحقائق التي تم الكشف عنها يوم الاثنين، والتي تتعلق بمهاجم مانشستر يونايتد أنتوني والتي يجب التحقيق فيها، ومن أجل حماية الضحية المزعومة واللاعب والمنتخب والاتحاد البرازيلي… اتخذنا قرارا باستبعاد (أنتوني) من التشكيلة".

ونفى أنتوني هذه المزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أنه لا يستطيع تقديم المزيد من التفاصيل بسبب تحقيقات الشرطة.

وقال أنتوني عبر حسابه على تطبيق إنستغرام "منذ البداية تعاملت مع هذا الأمر بجدية واحترام وقدمت التوضيحات اللازمة أمام الشرطة. يمكنني القول بثقة إن الاتهامات كاذبة، وإن الأدلة المقدمة بالفعل والأدلة الأخرى التي سيتم تقديمها تثبت أنني بريء من هذه الاتهامات".

وأضاف "أنا على ثقة من أن تحقيقات الشرطة الجارية ستظهر حقيقة براءتي".

واستدعى فرناندو دينيز مدرب البرازيل مهاجم أرسنال غابرييل جيسوس ليحل مكان أنتوني.

وتستضيف البرازيل بوليفيا يوم الجمعة المقبل قبل زيارة بيرو بعدها بـ 4 أيام في مستهل مشوارها في تصفيات كأس العالم 2026.