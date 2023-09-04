مولر يعود للمنتخب الألماني لأول مرة منذ الخروج من مونديال قطر 2022

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم -اليوم الاثنين- أن توماس مولر لاعب خط وسط فريق بايرن ميونخ استُدعي ضمن قائمة المنتخب للمرة الأولى خلال 9 أشهر.

واستدعى مدرب المنتخب هانزي فليك هذا اللاعب للتشكيلة التي تستعد للمباراتين الوديتين المقررتين أمام اليابان وفرنسا يومي التاسع و12 من سبتمبر/أيلول الجاري، ليكون بديلا محتملا لنيكولاس فولكروغ مهاجم بوروسيا دورتموند الذي تعرض للإصابة.

وسيسافر فولكروغ برفقة المنتخب، لكن لم تتضح الصورة بشأن إمكانية مشاركته في المباراتين، حسب ما ذكره الاتحاد الألماني.

وكان فليك قد أعلن قائمته للمباراتين قبل أيام، ولم يكن مولر ضمن القائمة، كما غاب عنها ليون غوريتسكا لاعب خط وسط بايرن ميونخ وتيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ.

وكانت آخر مشاركة لمولر مع المنتخب خلال كأس العالم 2022 في قطر، والتي شهدت خروج "المانشفت" من دور المجموعات.

وبعدها غاب مولر عن قائمة المنتخب الألماني بمبارياته الودية في مارس/آذار ويونيو/حزيران.

وعانى اللاعب مؤخرا من الإصابة، وغاب عن بايرن لفترة خلال استعداداته للموسم الجديد.

وشارك مولر أساسيا للمرة الأولى هذا الموسم أمس الأول في المباراة التي انتهت بفوز بايرن على بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1 ضمن الدوري (البوندسليغا).

ويشارك المنتخب الألماني تلقائيا في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) باعتباره ممثل الدولة المنظمة، ويخوض لقاءات ودية استعدادا للبطولة.