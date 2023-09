مشاهير العالم يتابعون ميسي من المدرجات وفيديو لمرافق "البولغا" يجتاح مواقع التواصل

مشاهير العالم كانوا يشاهدون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي قاد فريقه إنتر ميامي للفوز على مضيفه لوس أنجلوس حامل اللقب 3-1، لينعش حظوظه في بلوغ الأدوار الإقصائية من الدوري الأميركي لكرة القدم.

وساهم ميسي في هدفين، ليعزز رقمه القياسي العالمي في "الأسيست" بعدما وصل إلى 361 كرة حاسمة بمسيرته مع كل الفرق التي لعب لها، و1179 مساهمة (تسجيل أهداف وتمريرها) ولا يوجد لاعب في التاريخ ساهم بالأهداف أكثر منه.

وهي المباراة الـ 11 على التوالي من دون خسارة لإنتر ميامي، منها 10 انتصارات بمختلف المسابقات، منذ وصول ميسي إلى صفوفه قادما من باريس سان جيرمان، إذ سجل النجم الأرجنتيني 11 هدفا مقابل 7 تمريرات حاسمة.

واللافت في المباراة لم يكن نتيجتها أو أداء ميسي فيها، بل الذين شاهدوا المباراة من مدرجات ملعب "لوس أنجلوس" فمن أبرزهم كان الأمير البريطاني هاري، إلى جانب نجمي هوليود: ليوناردو ديكابريو، أوين ويلسون، المغنية سيلينا غوميز، الممثل الكوميدي ويل فيريل أحد أعضاء المجموعة المالكة لنادي لوس أنجلوس.

إضافة إلى سحر ميسي في الملعب وأضواء النجوم في المدرجات، خطف الأميركي من أصل تونسي ياسين الشويكي (مرافق ميسي) الأضواء عندما تحرك بسرعة فائقة لمنع أحد الجماهير من الوصول إلى ميسي في الملعب لاحتضانه والتقاط صورة معه.

وبعد أن كان جنديا أميركيا سابقا شارك مع قوات الجيش في حرب العراق وأفغانستان عام 2001، يعد تشويكو حاليا أحد الأبطال في رياضة الفنون القتالية المختلطة.

وعين الشويكي من قِبل إدارة إنتر ميامي، لحماية ميسي أينما ذهب، حيث لفت الانتباه بقوة عندما شوهد وهو يقف على الخط في مباريات إنتر ميامي الأخيرة للبقاء قريبا من "البولغا".

ولا يكتفي "مرافق البولغا" بالوقوف على الخط، المدهش هو تحركه مع ميسي حين يبدأ بالركض داخل الملعب لحمايته من أي خطر وشيك.

