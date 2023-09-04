مشاهير العالم يتابعون ميسي من المدرجات وفيديو لمرافق "البولغا" يجتاح مواقع التواصل

مشاهير العالم كانوا يشاهدون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي قاد فريقه إنتر ميامي للفوز على مضيفه لوس أنجلوس حامل اللقب 3-1، لينعش حظوظه في بلوغ الأدوار الإقصائية من الدوري الأميركي لكرة القدم.

وساهم ميسي في هدفين، ليعزز رقمه القياسي العالمي في "الأسيست" بعدما وصل إلى 361 كرة حاسمة بمسيرته مع كل الفرق التي لعب لها، و1179 مساهمة (تسجيل أهداف وتمريرها) ولا يوجد لاعب في التاريخ ساهم بالأهداف أكثر منه.

وهي المباراة الـ 11 على التوالي من دون خسارة لإنتر ميامي، منها 10 انتصارات بمختلف المسابقات، منذ وصول ميسي إلى صفوفه قادما من باريس سان جيرمان، إذ سجل النجم الأرجنتيني 11 هدفا مقابل 7 تمريرات حاسمة.

What a night in LA 🤩 pic.twitter.com/wkwcoIvuDX — Major League Soccer (@MLS) September 4, 2023

واللافت في المباراة لم يكن نتيجتها أو أداء ميسي فيها، بل الذين شاهدوا المباراة من مدرجات ملعب "لوس أنجلوس" فمن أبرزهم كان الأمير البريطاني هاري، إلى جانب نجمي هوليود: ليوناردو ديكابريو، أوين ويلسون، المغنية سيلينا غوميز، الممثل الكوميدي ويل فيريل أحد أعضاء المجموعة المالكة لنادي لوس أنجلوس.

ركضة ياسين نحو الأسطورة ميسي 💪⚡️ pic.twitter.com/RvCDje4g96 — Messi Xtra (@M30Xtra) September 4, 2023

إضافة إلى سحر ميسي في الملعب وأضواء النجوم في المدرجات، خطف الأميركي من أصل تونسي ياسين الشويكي (مرافق ميسي) الأضواء عندما تحرك بسرعة فائقة لمنع أحد الجماهير من الوصول إلى ميسي في الملعب لاحتضانه والتقاط صورة معه.

Hey Beckham, sales mejor contratando a este tío como defensor central. Es más rápido que los demás, más fuerte y siempre defiende a Messi. Todo en uno. Seguro es mejor que Miller, Kristov, Arroyo, etc 😴. pic.twitter.com/aeF2vtN7wA — Juan L. Medina (@medinafut) September 4, 2023

وبعد أن كان جنديا أميركيا سابقا شارك مع قوات الجيش في حرب العراق وأفغانستان عام 2001، يعد تشويكو حاليا أحد الأبطال في رياضة الفنون القتالية المختلطة.

They’re making Messi bodyguard comps now 😭 pic.twitter.com/QvEneq6xgW — MC (@CrewsMat10) August 24, 2023

وعين الشويكي من قِبل إدارة إنتر ميامي، لحماية ميسي أينما ذهب، حيث لفت الانتباه بقوة عندما شوهد وهو يقف على الخط في مباريات إنتر ميامي الأخيرة للبقاء قريبا من "البولغا".

⚠️El gualdaespaldas qué David Beckham le paga a #Messi es un soldado de Irak qué da servicio militar a más soldados. Lo nunca visto! 👀 la seguridad de un jugador esté en el campo de juego pasándole el balón a un jugador! PROHIBIDO! ⚠️ Hoy en el #InterMiamiCF 🆚 #NashvilleSC pic.twitter.com/Y8celH3QYW — ©𝑫𝑪𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𓃵🇩🇴 (@DCuesto) August 31, 2023

ولا يكتفي "مرافق البولغا" بالوقوف على الخط، المدهش هو تحركه مع ميسي حين يبدأ بالركض داخل الملعب لحمايته من أي خطر وشيك.

Lionel Messi bodyguard that has never left his side since Beckham employed him. pic.twitter.com/wyJLZUuyo7 — Eze Samuel (@EzeSamuel89) August 26, 2023

ولا يزال إنتر ميامي بالمركز قبل الأخير بالقسم الشرقي ورصيده 25 نقطة متأخرا بفارق 8 نقاط عن دي سي يونايتد صاحب المركز التاسع الأخير المؤهل للأدوار الإقصائية "بلاي أوف" وذلك قبل 9 مباريات من النهاية، بينما يحتل لوس أنجلوس المركز الثالث في ترتيب الغرب.