شاهد.. ميسي يصنع هدفين ويقود إنتر ميامي لرقم قياسي

صنع ليونيل ميسي هدفين ليساهم في فوز إنتر ميامي 3-1 على لوس أنجلوس حامل لقب دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم، ويمدد سلسلة خالية من الهزائم لفريقه في 11 مباراة بجميع المسابقات منذ وصول النجم الأرجنتيني، وهو رقم قياسي للنادي.

ومنح ميسي تمريرتين حاسمتين لجوردي ألبا، زميله السابق في برشلونة، وليوناردو كامبانا في الشوط الثاني بعد أن افتتح فاكوندو فارياس التسجيل لإنتر في الدقيقة 14.

وهذا الانتصار هو الثاني لإنتر في 3 مباريات بالدوري مقابل تعادل واحد بعد وصول ميسي في يوليو/تموز الماضي، الذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الأميركي-المكسيكي.

وكان من أبرز الحاضرين في المدرجات بلوس أنجلوس لمشاهدة المباراة الأمير البريطاني هاري، بجانب نجمي هوليود ليوناردو دي كابريو وأوين ويلسون والمغنية سيلينا غوميز والممثل الكوميدي ويل فيريل أحد أعضاء المجموعة المالكة لنادي لوس أنجلوس.

Busquets➡️ Messi ➡️ Alba to put us in the lead by 2️⃣#LAFCvMIA | 0-2 pic.twitter.com/P57D4d1nR9

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 4, 2023