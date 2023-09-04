شاهد- راموس يرفض الانتقال للاتحاد السعودي ويعود إلى إشبيلية

أعرب قطب دفاع منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد السابق سيرخيو راموس، اليوم الاثنين، عن سعادته بالعودة لمدينة إشبيلية، بعد أن كان قاب قوسين من فريق الاتحاد السعودي.

وأوضحت تقارير أن راموس سينتقل إلى الفريق الأندلسي بعقد لموسم واحد، مع خيار تمديد العقد لموسم آخر وبراتب ليس كبيرا.

وقال راموس -الذي انتهى عقده مع سان جرمان الفرنسي في 30 يونيو/حزيران الماضي إنه "يوم مميز جدا، العودة للبيت سعادة عامرة دائماً، الآن يتعين علينا اجتياز الفحوص الطبية".

وأضاف اللاعب البالغ 37 عاماً الذي حمل ألوان إشبيلية موسم 2004-2005 قبل انتقاله إلى ريال وأحرز دوري أبطال أوروبا 4 مرات "سعيد بالعودة ومحاولة الالتحاق بالفريق بأسرع وقت ممكن".

وبحسب الصحف المحلية، فان راموس فضل العودة لإشبيلية على الحصول على عرض أفضل من الناحية المادية كان تقدم به اتحاد جدة بطل الدوري السعودي الموسم الفائت.

ويحتل إشبيلية -الذي توج بطلا للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الفائت- المركز الاخير بالدوري بعد 4 مراحل، لكنه سيخوض دوري أبطال أوروبا حيث أوقعته القرعة بالمجموعة الثانية إلى جانب أرسنال الإنجليزي، أيندهوفن الهولندي، لنس الفرنسي.

وتكشف صحيفة "ماركا" أن "المطرقة الإسبانية" -الذي كان لديه عروض من السعودية والولايات المتحدة وغلطة سراي التركي- كان قريبا جدا من التوقيع للاتحاد لمزاملة الفرنسي كريم بنزيمة زميله السابق في "الملكي". وكان مسؤولو الفريق "الأصفر والأسود" ينتظرون اتصالا من راموس يبلغهم فيه بموافقته على العرض قبل أن يدخل إشبيلية على الخط ويقلب الطاولة.

وكان عقد الاتحاد مغريا ماديا وكرويا، وينص على أن يتقاضى راموس 7 ملايين يورو من دون ضرائب سنويا وبعقد لموسمين، ولكنه فضل الانضمام لإشبيلية وتحقيق حلم الطفولة والعودة لفريق بداياته الذي تركه في سن 19 عاما.