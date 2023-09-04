شاهد- برشلونة ينتزع فوزا صعبا من أوساسونا في الدوري الإسباني

حقق برشلونة حامل اللقب فوزا صعبا على مضيفه أوساسونا 2-1 مساء الأحد، في ختام منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت تأجيل مواجهة أتلتيكو مدريد وإشبيلية لسوء الأحوال الجوية.

وافتتح برشلونة التسجيل عن طريق مدافعه الفرنسي جول كوندي بضربة رأس (45+1)، وأدرك أوساسونا التعادل بهدف الأرجنتيني إيزيكييل أفيلا (76)، قبل أن يحسم النادي الكتالوني المباراة بركلة جزاء حصل عليها البولندي روبرت ليفاندوفسكي وترجمها بنجاح (85).

وشهدت المباراة حالة طرد في الدقيقة 84 بالبطاقة الحمراء المباشرة لمدافع أوساسونا أليخاندرو كاتينا الذي تسبب في ركلة الجزاء.

وبهذه النتيجة، بقي برشلونة في المركز الثالث مع 10 نقاط، بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، وبفارق الأهداف عن جيرونا الثاني. أما أوساسونا فبقي تاسعا وفي رصيده 6 نقاط.

وعلى ملعب "آل سادار"، بدأت المباراة بهجوم ضاغط من برشلونة عبر لاعب وسطه الألماني إيلكاي غوندوغان وليفاندوفسكي منذ الدقيقة الأولى.

وتواصل مسلسل إهدار الفرص للنادي الكتالوني عبر الأمين جمال الذي سدد كرة داخل المنطقة ارتدت من الحارس أمام غوندوغان الذي أعاد التسديد بغرابة (10).

أول تهديد لأوساسونا كان في الدقيقة 23 بتصويبة قوية من خوسيه أرناييس داخل المنطقة، وتصدى لها ببراعة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

وتواصل الأخذ والرد حتى ارتقى كوندي لركنية من غوندوغان وحولها في المرمى برأسه إلى أقصى يمين الحارس مفتتحا التسجيل لبرشلونة (45+1).

وشارك البرتغالي جواو كانسيلو؛ أحدث صفقات برشلونة بديلا في الدقيقة 59.

ونجح أفيلا في إدراك التعادل لأوساسونا في الدقيقة 76 بتصويبة صاروخية من خارج المنطقة لامست القائم الأيمن قبل أن تسكن شباك تير شتيغن الذي لم يحرّك ساكنا.

وعاد المدرب تشافي هرنانديز إلى دكة البدلاء وأشرك وافدا برتغاليا جديدا آخر هو جواو فيليكس في الدقيقة 80.

وعقب ذلك، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لبرشلونة في الدقيقة 81، إثر تدخل من كاتينا على ليفاندوفسكي داخل المنطقة.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في بادئ الأمر بوجه كاتينا، قبل أن يحوّلها إلى حمراء بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) التي أظهرت أن المدافع منع ليفاندوفسكي من انفراد محقق (84).

وانبرى البولندي لركلة الجزاء وأسكنها الشباك إلى يسار الحارس أيتور فرنانديس (85).

من جهة أخرى، أجلت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه إشبيلية بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة المتوقعة في العاصمة الإسبانية.