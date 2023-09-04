شاهد- إنتر ميلان يكتسح فيورنتينا ويتصدر الدوري الإيطالي

حقق إنتر ميلان انتصاره الثالث على التوالي منذ مطلع الموسم الحالي، إثر فوزه الساحق على ضيفه فيورنتينا 4-صفر -الأحد- ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وارتقى إنتر إلى المركز الأول متفوقا بفارق الأهداف عن جاره ميلان، وبفارق نقطتين عن يوفنتوس الفائز على إمبولي 2-صفر، و3 نقاط عن أتالانتا ونابولي بطل الموسم الماضي.

وكان ميلان عاد بالفوز من العاصمة ضد روما 2-1 في افتتاح المرحلة الجمعة الماضي.

ولم يخسر أو يتعادل قطبا ميلانو في أي مباراة منذ مطلع الموسم، علما أنهما سيلتقيان وجها لوجه بعد نهاية المباريات الدولية، وتحديدا في 16 سبتمبر/أيلول الحالي.

إنتر بالعلامة الكاملة وبشباك نظيفة بعد 3 جولات

النيراتزوري يقسو على فيورنتينا برباعية نظيفة بالجولة الثالثة شاهد الأهداف..#إنتر_فيورنتينا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/I7U7VTMyQo — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 3, 2023

وفرض المهاجم الفرنسي ماركوس تورام نفسه نجما في المباراة، إذ كانت له اليد الطولى في الأهداف الثلاثة الأولى لفريقه.

وكان تورام انتقل في صفقة حرة إلى الفريق الإيطالي خلال الصيف الحالي بعد انتهاء عقده مع بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وافتتح تورام التسجيل مستغلا تمريرة عرضية من فيديريكو ديماركو ليسدد كرة رأسية داخل الشباك (24).

ثم أرسل كرة أمامية باتجاه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ليضيف الهدف الثاني (53)، قبل أن يرتكب عليه حارس فيورنتينا خطأ ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إنتر ترجمها بنجاح التركي الدولي هاكان تشالهانوغلو (58).

يوفنتوس يحقق المطلوب ويفوز على أرض إمبولي بهدفين دون رد ويحصد النقطة السابعة

شاهد هدفي المباراة..#إمبولي_يوفنتوس#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/J27YP5MdfW — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 3, 2023

وخرج تورام في الدقيقة 70 قبل أن يختتم مارتينيز التسجيل مستغلا تمريرة من الجناح الكولومبي خوان كوادرادو (73)، رافعا رصيده إلى 5 أهداف هذا الموسم؛ ليتصدر ترتيب الهدافين بفارق هدف عن مهاجم ميلان الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو وهدفين عن هداف الموسم الماضي النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي بطل الدوري.

وعاد يوفنتوس بالفوز 2-صفر من أرض إمبولي. وسجل البرازيلي دانيلو وفيديريكو كييزا هدفي "السيدة العجوز" في الدقيقتين 24 و82، وأهدر له مهاجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش ركلة جزاء في الشوط الأول.

وألغى الحكم هدفا للاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا الذي شارك بديلا في الشوط الثاني بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية الحكم المساعد (فار).

ليتشي يصل للنقطة 7 بفوزه على ساليرنيتانا 2-0 في الجولة 3 شاهد الهدفين#الدوري_الإيطالي #ليتشي_ساليرنيتانا pic.twitter.com/y01Z8yYrhQ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 3, 2023

وعاودت الإصابة بوغبا بعد دخوله، لكن مدربه ماسيميليانو أليغري رفض التحدث عن مدى خطورتها قبل خضوع اللاعب إلى الفحوص الطبية.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، أما إمبولي فمُني بخسارته الثالثة على التوالي.

وحافظ ليتشي المتواضع على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم بفوزه على ساليرنيتانا 2-صفر؛ ليحتل المركز الرابع بفارق الأهداف وراء يوفنتوس.

ومنح الصربي نيمانيا رادونييتش الفوز الأول لتورينو هذا الموسم بتسجيله هدف المباراة الوحيد في مرمى جنوى.