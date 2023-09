سانشو يُكذب تين هاغ والمدرب يحمل التحكيم الهزيمة أمام أرسنال

رد النجم الإنجليزي جادون سانشو على مدربه في مانشستر يونايتد إريك تين هاغ، عقب تصريحات الأخير بعد مباراة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الأحد، عن سبب عدم وجود اللاعب في قائمة الفريق.

وبعد نهاية اللقاء بخسارة مانشستر يونايتد 3-1 خارج أرضه، قال تين هاغ في المؤتمر الصحفي، ردا عن سؤال أحد الصحفيين عن غياب سانشو عن الفريق وعدم استدعائه: "بناءً على الأداء في التدريبات، لم نختره، وعليك أن تصل إلى المستوى كل يوم في مانشستر يونايتد، ولهذا السبب لم يتم اختياره في مباراة أرسنال".

وكذّب سانشو تصريحات مدربه الهولندي، في بيان نشره على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس" أمس، قال فيه: "من فضلكم لا تصدقوا كل ما تقرؤونه، لن أسمح لأي شخص أن يقول أشياء غير صحيحة على الإطلاق، لقد أديت بشكل جيد للغاية في التدريبات هذا الأسبوع، أعتقد أن هناك أسبابًا أخرى لهذا الأمر لن أخوض فيها".

وأضاف الدولي الإنجليزي: "لقد كنت كبش فداء لفترة طويلة وهذا ليس عدلاً، كل ما أريد فعله هو لعب كرة القدم والابتسامة على وجهي والمساهمة مع فريقي، أحترم جميع القرارات التي يتخذها الجهاز الفني، سأواصل الكفاح من أجل هذه الشارة مهما حدث".

وحظيت التغريدة بتفاعل واسع من المدونين، حيث شاهدها قرابة 40 مليونا، وأبدى أكثر من 230 ألف متابع إعجابهم بها، بجانب آلاف التفاعلات التي انقسمت بين متضامن مع سانشو ورافض للطريقة التي اتخذها اللاعب للرد على مدربه بهذا الشكل.

ودعا المذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان، اللاعب الإنجليزي إلى برنامجه للحديث عما يمر به لإخراجه من "كابوس" تين هاغ، على حد وصفه، وذلك مثلما فعل مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سابقا بعد خلاف الأخير مع المدرب الهولندي وخروجه من مانشستر يونايتد الشتاء الماضي.

كما أشار البعض إلى أن رونالدو كان على حق في كل ما قاله عن المدرب.

Hi Jadon, come on @PiersUncensored and I’ll get you out of this Ten Hag nightmare. https://t.co/PbmWdGs7UI — Piers Morgan (@piersmorgan) September 3, 2023

وقال آخر: "ليست هذه هي المرة الأولى التي يكذب فيها تين هاغ على وسائل الإعلام بشأن ما يحدث بالفعل، وهذا لن يؤدي إلا إلى نهاية سيئة".

في المقابل، اعتبر أحد المدونين أن هذه ليست الطريقة المناسبة من سانشو للرد على تصريحات مدربه، فيما كتب آخر منتقدا رد فعل اللاعب: "إذا كانت لديك مشكلة، كان عليك أن تطرق باب المدرب قبل التدريب… اللاعبون اليوم مدللون ويفضلون العبوس والبحث عن التعاطف بأي وسيلة ممكنة".

بدورها، قالت صانعة المحتوى الرياضي البريطانية أليس أبراهامز إن كل المشاكل التي يواجهها مانشستر يونايتد، هي نتيجة لسوء إدارة النادي من قبل المسؤولين فيه، مشيرة إلى أن إبقاء اللاعبين خارج خطة المدرب لعدم رغبة الإدارة في الاستغناء عنه وشراء بديل هو بالضبط ما يسبب المشكلات داخل غرفة تبديل الملابس.

Erik ten Hag calls out Jadon Sancho for not being good enough in training 😳 🔗 https://t.co/1QxrGUCY90 pic.twitter.com/PojHtsb9GZ — Hayters TV (@HaytersTV) September 3, 2023

تن هاغ غاضب بسبب التحكيم

ومن ناحية أخرى، حمّل تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد أخطاء التحكيم مسؤولية الخسارة الدرامية 3-1 أمام أرسنال في الوقت بدل الضائع.

وكانت القمة في طريقها للتعادل 1-1 بالدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن يسجل ديكلان رايس وغابرييل جيسوس لأرسنال في الوقت القاتل.

مانشستر يونايتد يفتتح النتيجة عن طريق راشفورد بعد هجمة مرتدة متقنة#الدوري_الإنجليزي #ارسنال_مانشستريونايتد pic.twitter.com/ATOmEKdiCI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 3, 2023

وظن يونايتد أنه انتزع الفوز عبر أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 88 لكن الهدف ألغي للتسلل بعد مراجعة الفيديو، وهو قرار أدى إلى استياء تن هاغ.

وقال المدرب الهولندي لمحطة سكاي سبورتس "تعلقت المباراة بتفاصيل صغيرة اليوم لذا كان من الممكن أن تسير الأمور لصالحنا أيضا، حينما سجل جارناتشو (الهدف الملغى) بدا أننا فزنا باللقاء، لذا كانت الأمور متقاربة".

وتابع "احتجنا إلى بعض الحظ للفوز، جارناتشو لم يكن متسللا في الهدف، كانت زاوية خاطئة".

كما أشار إلى ما اعتبره "أخطاء تحكيمية فادحة"، مثل مخالفة من مدافع أرسنال غابرييل ضد الوافد الجديد ليونايتد راسموس هويلوند، إذ رأى تن هاغ أنها ركلة جزاء غير محتسبة.

ويعتقد أيضا أن غابرييل أعاق جوني إيفانز داخل منطقة الجزاء خلال هدف الفوز لرايس في الدقيقة 96.

وواصل "كانت ركلة جزاء لهويلوند، واستقبلنا هدفا في النهاية وكانت هناك مخالفة لصالح جوني إيفانز، إنها واضحة ومؤكدة".

ويدخل يونايتد فترة التوقف الدولية وفي جعبته 6 نقاط فقط من 4 مباريات.

All for backing the manager but it wouldn’t be the first time ten Hag has lied to the media about what’s actually going on, this is only going to end badly. Ffs. https://t.co/7TU4DDcWTw — Aarron (@utdaarron) September 3, 2023

Whatever Sancho May think of Ten Hag’s comments, this is not the way to go about it. https://t.co/Opwy86jhvF — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) September 3, 2023

Their was a time in football if you had a problem you’d knock on the managers door before training & have it out with him, todays footballers are pampered soft arses who would rather sulk & look for sympathy by any means they can … I absolutely hate what modern footballs become https://t.co/LPg8XSzc44 — Jimmy McBride (@jimmymcbride1) September 3, 2023