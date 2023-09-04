بالفيديو.. 6 فرق لم تنهزم في الدوريات الخمسة الكبرى

رغم أن الموسم الكروي ما يزال في بداياته فإن عدد الفرق -التي فازت بجميع مبارياتها حتى الآن في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى- لا يتعدى 6 فرق فقط.

ولم تتمكن بعض الفرق الكبرى من حصد العلامة الكاملة ومن أبرزها برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني، سان جيرمان بطل فرنسا، أرسنال وصيف البريميرليغ.

وفيما يلي الفرق الستة التي لم تهزم حتى الآن:

ريال مدريد

حصد فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي 12 نقطة بالفوز في المباريات الأربع الأولى، ويزيد من قيمة العلامة الكاملة أن المباريات الثلاث الأولى كانت خارج الديار، ولعل تألق النجم الإنجليزي بيلينغهام كان له الدور الأبرز في انتصارات "الملكي" الذي يسعى لاستعادة لقب الليغا.

ملخص ريمونتادا ريال مدريد أمام خيتافي في البيرنابيو 📺#RealMadridGetafe 2-1 pic.twitter.com/qVeAD8NnnG — LALIGA (@LaLigaArab) September 2, 2023

مانشستر سيتي

حقق بطل البريميرليغ بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا بداية قوية بالفوز في مبارياته الأربع، وبنتائج مريحة، إذ سجل 12 هدفا، ولم تهتز شباكه سوى مرتين فقط.

وهذا ليس غريبا على فريق يقود هجومه إيرلينغ هالاند هداف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، والذي سجل وحده نصف أهداف "السيتي" ليتصدر قائمة هدافي البريميرليغ برصيد 6 أهداف، في طريقه لتكرار أرقامه القياسية التي حققها الموسم الماضي.

بداية موسم ولا أروع 💫 استمتع بمشاهدة هاتريك هالاند أمام شيفيلد 👏#السيتي | ErlingHaaland pic.twitter.com/V911D7XX7W — مانشستر سيتي (@Cityarabia) September 3, 2023

ليفركوزن والبايرن

حقق هذا الفريقان 3 انتصارات متتالية جعلتهما على قمة جدول ترتيب الدوري الألماني، وإن كانت الصدارة لليفركوزن بفارق الأهداف حيث سجل 11 هدفا باللقاءات الثلاثة واستقبل 3 أهداف، بينما سجل "البايرن" 9 أهداف واستقبل هدفين فقط.

وبالإضافة إلى الانتصارات، فإن المدرب الإسباني تشابي ألونسو جعل ليفركوزن من أفضل الفرق التي تقدم كرة هجومية ممتعة هذا الموسم، وسيكون التحدي الذي يواجهه هو المنافسة على لقب الدوري.

كما لعب فيكتور بونيفاس هداف ليفركوزن برصيد 4 أهداف دورا بارزا في انتصارات الفريق، كان الصفقة الجديدة لبايرن ميونخ هاري كين (3 أهداف) بمثابة القطعة الناقصة في الفريق البافاري الذي يسعى للعودة إلى منصة التتويج بدوري أبطال أوروبا والاحتفاظ بلقب البوندسليغا.

إنتر ميلان وميلان

بدأ "الإنتر" وصيف أبطال أوروبا الموسم الحالي بأقصى قوة ليسجل 3 انتصارات متتالية بفضل تألق نجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي سجل معظم أهداف الفريق (5 أهداف) ليتصدر هدافي الدوري الإيطالي، كما يتصدر الفريق بفارق الأهداف عن غريمه ميلان.

لكن عند العودة من فترة الاستراحة الدولية، سينهي أحدهما أو كلاهما سجل العلامة الكاملة، حيث يواجهان بعضهما البعض يوم 16 من الشهر الجاري في ديربي تتوفر فيه كل أسباب القوة والإثارة.