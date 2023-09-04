رياضة

بالفيديو.. إيسكو يتألق مع بيتيس ويحصد "الأفضل" للمرة الرابعة

Real Betis v Rayo Vallecano - LaLiga EA Sports
4/9/2023

واصل النجم الإسباني فرانشيسكو إيسكو صحوته وتألقه مع فريقه الجديد ريال بيتيس في الدوري الإسباني لكرة القدم بحصوله على جائزة "رجل المباراة" للمرة الرابعة على التوالي منذ بداية الموسم الجاري.

وحصد إيسكو الجائزة التي تمنح لأفضل لاعب في المباراة في أول 4 مباريات له في الليغا مع ريال بيتيس، ورغم تسجيله هدفا واحدا فقط وعدم فوز فريقه في كل المباريات، فإن أداءه في الملعب كان كفيلا بحصوله على الجائزة في كل مرة.

وفاز لاعب ريال مدريد السابق بجائزة رجل المباراة الأخيرة أمام رايو فاليكانو أول أمس السبت في الدوري الإٍسباني.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإسباني على منصة "إكس"، صورة تظهر سعادة اللاعب مع فريقه معلقا عليها "إيسكو يلعب ويبتسم مع ريال بيتيس".

وفي السياق، تفاعل حساب ريال بيتيس الرسمي، بطريقة طريفة مع تألق لاعبه للمرة الرابعة على التوالي، ونشر صورة لإيسكو وهو يشير بيديه بالرقم 4، وكتب عليها "مرحبًا إيسكو. كم مرة حصلت على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني حتى الآن؟".

وكان بيتيس قد ألمح يوم إعلان انضمام إيسكو للفريق، عن رغبته في إعادة اللاعب إلى الحياة "كرويا" بعدما تراجع مستواه بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث ظل حبيسا لدكة البدلاء في ريال مدريد، وقدّم النادي الأندلسي اللاعب بمشهد تمثيلي على طريقة عودة "جون سنو" للحياة في المسلسل الشهير "صراع العروش".

المصدر : الجزيرة