باريس سان جيرمان يسحق ليون برباعية في الدوري الفرنسي

ضرب حامل اللقب باريس سان جيرمان بقوة وحقق فوزا ساحقا على ضيفه ليون 4-1 -الأحد- في ختام المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع سان جيرمان رصيده الى 8 نقاط ليرتقي إلى المركز الثاني متخلفا بفارق نقطتين عن موناكو المتصدر، أما ليون ففشل في تحقيق أول فوز له هذا الموسم، ومُني بخسارته الثالثة في 3 مباريات، ليقبع في المركز 18 الأخير؛ مما يرسم علامة استفهام حول مصير مدربه لوران بلان.

وكان سان جيرمان استهل مشواره في الدوري المحلي بقيادة مدربه الجديد الإسباني لويس إنريكي بشكل هزيل من خلال تعادله في أول مباراتين مع لوريان وتولوز، قبل أن يتغلب على لنس وصيفه الموسم الماضي 3-1 الأسبوع الماضي، ثم يسحق ليون في الجولة الرابعة.

ورغم تعاقد سان جيرمان مع المهاجم الفرنسي الدولي راندال كولو مواني بصفقة ضخمة ناهزت 100 مليون يورو في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الجمعة الماضي، فإنه لم يتواجد في تشكيلة الفريق لعدم قيده في الوقت المناسب.

ولعب بالتالي الإسباني ماركو أسنسيو في مركز قلب الهجوم وسانده كيليان مبابي على اليسار وعثمان ديمبلي على اليمين.

وبعد مرور 4 دقائق على انطلاق المباراة، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق العاصمة إثر إعاقة لاعب الوسط الأوروغواني مانويل أوغارتي داخل المنطقة فانبرى لها مبابي بنجاح.

وأضاف الظهير الأيمن المغربي الدولي أشرف حكيمي الهدف الثاني بعد هجمة قادها ديمبلي ليسدد بيسراه داخل الشباك (20).

وسجل أسنسيو الهدف الثالث إثر تمريرة من أوغارتي (38).

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول أضاف مبابي الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه؛ رافعا رصيده إلى 5 أهداف هذا الموسم، كما أنه الهدف رقم 217 في 263 مباراة في صفوف سان جيرمان.

ورد ليون بهدف شرفي سجله لاعب وسطه المخضرم كورنتان توليسو من ركلة جزاء (74).

من جهة أخرى، عوض ليل خسارته القاسية الأسبوع الماضي أمام لوريان 1-4، وتغلب على مونبلييه 1-صفر.

وصعد ليل إلى المركز الرابع برصيد 7 نقاط، بعدما سجّل هدف المباراة الوحيد عقب مرور دقيقتين عندما سدد التركي يوسف يازيجي كرة من ركلة حرة مباشرة وأسكنها الشباك.

وحقق كليرمون أول نقطة له بعد 3 هزائم منذ بداية الموسم بتعادله مع تولوز 2-2.