السعودية تحدد موعد إغلاق الانتقالات الصيفية

أكّد الاتحاد السعودي ورابطة دوري كرة القدم انتهاء فترة الانتقالات الصيفية يوم الخميس 7 سبتمبر/أيلول الحالي، بعد اللغط الحاصل حول الفترة المحددة، لا سيما بأن "رزنامة" الانتقالات على موقع الاتحاد الدولي (فيفا) أشارت إلى نهاية سوق الانتقالات في 20 من الشهر الحالي.

وأصدر الاتحاد السعودي والرابطة بيانا مشتركا -اليوم الاثنين- جاء فيه "كما أبلغنا الأندية في السعودية بتاريخ 30 يونيو/حزيران الماضي، فإن التسجيلات لانتقالات اللاعبين إلى الدوري السعودي، ستُقفل يوم الخميس 7 سبتمبر/أيلول".

وكان الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، أعرب الشهر الماضي عن قلقه من التداعيات المضرة لرزنامة الانتقالات الصيفية في السعودية، مناشدا السلطات الكروية لإيجاد حل له، في الوقت الذي تزايدت فيه انتقالات اللاعبين من الأندية الأوروبية نحو السعودية.

ويرى كلوب أنه من غير الجيد أن تقفل نافذة الانتقالات في السعودية بعد مرور ثلاثة أسابيع من نهاية نظيرتها في القارة الأوروبية، وقال إنه "يتعين على فيفا وويفا إيجاد الحل لهذا الامر".

ومنذ مطلع العام الحالي، تعاقدت الأندية السعودية مع نجوم بارزين؛ منهم: البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل إلى النصر، ثم لحق به المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم العام الماضي، والبرازيلي نيمار، ونجوم آخرون، أمثال: البرازيلي روبرتو فيرمينو، وقائد ليفربول السابق جوردان هندرسون.

أرقام الأسطورة التاريخية @Cristiano لا تتوقف! 👏🔥 ساهم بـ 3 أهداف وانفرد بصدارة الهدافين والأكثر مساهمة بالأهداف#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/c5YrkEMrjC — دوري روشن السعودي (@SPL) September 2, 2023

وارتبط -أيضا- اسم النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول أخيرا بشائعات حيال إمكانية انتقاله إلى السعودية، ويُعتقد أن نادي اتحاد جدة بطل الموسم الماضي، قدم عرضا لليفربول يوم الجمعة الماضي، حسب تقارير صحفية.

ونفى كلوب ما يُشاع عن إمكانية رحيل صلاح عن ليفربول.

ومدّد صلاح العام الماضي عقده مع ليفربول لمدة ثلاثة مواسم إضافية، وقد أكد وكيل أعماله الشهر الماضي أن النجم المصري لا ينوي مغادرة ملعب "أنفيلد".

الثنائي الذهبي 🪙 نونيز يصنع وصلاح يهز الشباك 😉pic.twitter.com/YAUBG1LZD4 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 4, 2023