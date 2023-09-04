أغلى 30 صفقة في سوق الانتقالات الصيفية 2023

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة إبرام العديد من الصفقات القوية، وكان ملفتا دخول الأندية السعودية بقوة ودفع أموال طائلة لجلب العديد من النجوم، في وقت لم تتأخر فيه فرق الدوري الإنجليزي في فتح خزائنها كما هي الحال مع كل "ميركاتو".

بلغة الأرقام والإحصاءات، كان الدوري الإنجليزي الممتاز البطولة الأكثر إنفاقا في السوق الصيفية بواقع 2.7 مليار يورو، أي أكثر مرتين ونصف المرة تقريبا مما أنفقته أندية الدوري الفرنسي؛ ثاني البطولات إنفاقا.

إلى جانب ذلك، شهد السوق العديد من الصفقات الضخمة، ولعل أبرزها انتقال ديكلان رايس ومويسيس كايسيدو من وست هام يونايتد وبرايتون إلى أرسنال وتشلسي على التوالي، وهما بالمناسبة صاحبا أغلى صفقات الانتقال.

وفي ما يلي أغلى 30 صفقة تمت في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة:

1- ديكلان رايس من وست هام يونايتد إلى أرسنال (116 مليون يورو).

2- مويسيس كايسيدو من برايتون إلى تشلسي (116 مليون يورو).

3- جودي بيلينغهام من بوروسيا دورتموند إلى ريال مدريد (103 ملايين يورو).

4- هاري كين من توتنهام هوتسبير إلى بايرن ميونخ (100 مليون يورو).

5- راندال كولو مواني من أينتراخت فرانكفورت إلى باريس سان جيرمان (95 مليون يورو).

6- يوشكو غفارديول من لايبزيغ إلى مانشستر سيتي (90 مليون يورو).

7- نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي (90 مليون يورو).

8- راسموس هويلند من أتالانتا إلى مانشستر يونايتد (75 مليون يورو).

9- كاي هافيرتز من تشلسي إلى أرسنال (75 مليون يورو).

10- دومينيك سوبوسلاي من لايبزيغ إلى ليفربول (70 مليون يورو).

11- ماسون مونت من تشلسي إلى مانشستر يونايتد (64 مليون يورو).

12- ساندرو تونالي من ميلان إلى نيوكاسل يونايتد (64 مليون يورو).

13- روميو لافيا من ساوثهامبتون إلى تشلسي (62.1 مليون يورو).

14- ماثيوس نونيز من وولفرهامبتون إلى مانشستر سيتي (62 مليون يورو).

15- كريستوفر نكونكو من لايبزيغ إلى تشلسي (60 مليون يورو).

16- جيريمي دوكو من ستاد ريمس إلى مانشستر سيتي (60 مليون يورو).

17- مانويل أغارتي من سبورتينغ لشبونة إلى باريس سان جيرمان (60 مليون يورو).

18- مالكوم من زينيت سانت بطرسبورغ إلى الهلال السعودي (60 مليون يورو).

19- أوتافيو من بورتو إلى النصر السعودي (60 مليون يورو).

20- برينان جونسون من نوتنغهام فورست إلى توتنهام هوتسبير (55 مليون يورو).

21- موسى ديابي من باير ليفركوزن إلى أستون فيلا (55 مليون يورو).

22- روين نيفيز من وولفرهامبتون إلى الهلال السعودي (55 مليون يورو).

23- أليكساندر ميتروفيتش من فولهام إلى الهلال السعودي (52.6 مليون يورو).

24- أندري أونانا من إنتر ميلان إلى مانشستر يونايتد (52.5 مليون يورو).

25- مين جاي كيم من نابولي إلى بايرن ميونخ (50 مليون يورو).

26- عثمان ديمبلي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان (50 مليون يورو).

27- ماتيوس كونها من أتلتيكو مدريد إلى وولفرهامبتون (50 مليون يورو).

28- كولي بالمر من مانشستر سيتي إلى تشلسي (47 مليون يورو).

29- فابنيو من ليفربول إلى اتحاد جدة السعودي (46.7 مليون يورو).

30- جيمس ماديسون من ليستر سيتي إلى توتنهام هوتسبير (46.3 مليون يورو).