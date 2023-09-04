أغلى الصفقات في الدوري السعودي لكرة القدم هذا الموسم
4/9/2023
تجاوز مجموع أعلى 10 صفقات الموسم الجاري من الدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم، نصف مليار يورو وكان لنادي الهلال حصة الأسد من هذه القائمة.
وتصدر النجم البرازيلي نيمار القادم من باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة العشرة الأوائل وبفارق كبير عن صاحب المركز الثاني.
ونشر موقع "ترانسفر ماركت" المتخصص بقيمة اللاعبين السوقية وأخبار الإحصاءات والأرقام، قائمة الصفقات الأعلى:
- البرازيلي نيمار (من سان جيرمان إلى الهلال): 90 مليون يورو.
- البرازيلي مالكوم (من زينيت سان بطرسبورغ الروسي إلى الهلال): 60 مليون يورو.
- البرتغالي أوتافيو (من بورتو البرتغالي إلى النصر): 60 مليون يورو.
- البرتغالي روبن نيفيز(من وولفرهابمتون الإنجليزي إلى الهلال): 55 مليون يورو.
- الصربي أليكسندر ميتروفيتش (من فولهام الإنجليزي إلى الهلال): 52.6 مليون يورو.
- البرازيلي فابينيو (من ليفربول إلى الاتحاد): 46.7 مليون يورو.
- الإسباني غابري فيغا (من سلتا فيغو إلى الأهلي السعودي): 40 مليون يورو.
- الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (من لاتسيو إلى الهلال): 40 مليون يورو.
- الجزائري رياض محرز (من مانشستر سيتي إلى الأهلي): 35 مليون يورو.
- البرازيلي روجير إيبانيس (من روما إلى الأهلي): 30 مليون يورو.
- السنغالي ساديو ماني (من بايرن ميونخ إلى النصر): 30 مليون يورو.
أما أعلى اللاعبين قيمة سوقية وهم الذين تعاقدت معهم الفرق السعودية بصفقة انتقال حر هذا الموسم، فهم:
- الفرنسي كريم بنزيمة (الاتحاد): 25 مليون يورو.
- البرازيلي فيرمينيو (الأهلي): 18 مليون يورو.
- الفرنسي نغولو كانتي (الاتحاد): 15 مليون يورو.
المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي