أغلى الصفقات في الدوري السعودي لكرة القدم هذا الموسم

تجاوز مجموع أعلى 10 صفقات الموسم الجاري من الدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم، نصف مليار يورو وكان لنادي الهلال حصة الأسد من هذه القائمة.

وتصدر النجم البرازيلي نيمار القادم من باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة العشرة الأوائل وبفارق كبير عن صاحب المركز الثاني.

ونشر موقع "ترانسفر ماركت" المتخصص بقيمة اللاعبين السوقية وأخبار الإحصاءات والأرقام، قائمة الصفقات الأعلى:

البرازيلي نيمار (من سان جيرمان إلى الهلال): 90 مليون يورو.

90 مليون يورو. البرازيلي مالكوم (من زينيت سان بطرسبورغ الروسي إلى الهلال): 60 مليون يورو.

60 مليون يورو. البرتغالي أوتافيو (من بورتو البرتغالي إلى النصر): 60 مليون يورو.

60 مليون يورو. البرتغالي روبن نيفيز(من وولفرهابمتون الإنجليزي إلى الهلال): 55 مليون يورو.

55 مليون يورو. الصربي أليكسندر ميتروفيتش (من فولهام الإنجليزي إلى الهلال): 52.6 مليون يورو.

52.6 مليون يورو. البرازيلي فابينيو (من ليفربول إلى الاتحاد): 46.7 مليون يورو.

46.7 مليون يورو. الإسباني غابري فيغا (من سلتا فيغو إلى الأهلي السعودي): 40 مليون يورو.

40 مليون يورو. الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (من لاتسيو إلى الهلال): 40 مليون يورو.

40 مليون يورو. الجزائري رياض محرز (من مانشستر سيتي إلى الأهلي): 35 مليون يورو.

35 مليون يورو. البرازيلي روجير إيبانيس (من روما إلى الأهلي): 30 مليون يورو.

30 مليون يورو. السنغالي ساديو ماني (من بايرن ميونخ إلى النصر): 30 مليون يورو.

أما أعلى اللاعبين قيمة سوقية وهم الذين تعاقدت معهم الفرق السعودية بصفقة انتقال حر هذا الموسم، فهم: