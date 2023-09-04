أصغر لاعبي برشلونة وصولا إلى المباراة رقم 100

يبدو أن برشلونة يعيد سيرة إستراتيجيته الأولى بالاعتماد على اللاعبين الشباب القادمين من أكاديمية لاماسيا أو التعاقد مع لاعبين شباب موهوبين من فرق أخرى وعدم استقدام نجوم كبار بعشرات الملايين.

ويضم الفريق هذا الموسم نجوما صغارا في السن من أمثال بيدري والأمين جمال وغافي وغيرهم الكثير من اللاعبين الموهوبين الذين بدؤوا يكتبون أسماءهم في تاريخ النادي.

وفي مقدمه هؤلاء، الموهوب غافي الذي بات أصغر لاعب في تاريخ البرسا يصل إلى المباراة رقم "100" بقميص البرسا، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ووصل الإسباني غافي إلى هذا الرقم وهو بسن 19 عاما و29 يوما.

أما أصغر اللاعبين بحسب الصحيفة الإسبانية فهم: