ميسي يتصدر وأحدهم من أصول عربية.. أعلى قمصان اللاعبين مبيعا في الدوري الأميركي

على الرغم من انضمامه إلى إنتر ميامي قبل شهرين تقريبا، فإن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يواصل تحقيق النجاحات على المستوى الاقتصادي في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وأكد الموقع الرسمي للدوري الأميركي للمحترفين أن قميص ميسي هو الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة، والذي تم بيع أعداد كبيرة منه بواسطة المتجر الإلكتروني التابع للبطولة في الفترة ما بين 1 يناير/ انون الثاني و12 سبتمبر/أيلول 2023.

The 🐐 tops the list of top-selling jerseys in MLS in 2023.

Shop now: https://t.co/BF1MWkxpFd pic.twitter.com/g9fpGzid5U

— Major League Soccer (@MLS) September 29, 2023