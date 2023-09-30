معظمهم من برشلونة وريال مدريد.. أغلى 20 لاعبا في الدوري الإسباني

من بين أعلى 20 لاعبا في الدوري الإسباني لكرة القدم من حيث القيمة السوقية، يوجد 17 من نجوم ريال مدريد وبرشلونة، مقابل 3 فقط من أندية أخرى.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد (23 عاما)، هو الأعلى قيمة سوقية في "الليغا"، بـ 150 مليون يورو، متقدما على 7 من زملائه في النادي "الملكي، وعلى 9 آخرين من لاعبي الغريم برشلونة.

وشملت القائمة التي أُعدّت بالاستعانة بأرقام وبيانات اللاعبين الموثقة في موقع "ترانسفير ماركت" الشهير 20 لاعبا، 9 من برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي 2022-2023 و8 من ريال مدريد و2 من ريال سوسيداد، ولاعب من فياريال، بينما غاب عنها نجوم أتلتيكو مدريد وإشبيلية، وهما الفريقان المشاركان بدوري أبطال أوروبا إلى جانب برشلونة وريال مدريد وريال سوسيداد.

بعد خفض رابطة الليغا حد إنفاق برشلونة للموسم الجديد من 649 مليون يورو إلى 270 مليون يورو.. ريال مدريد يصبح أعلى نادٍ من حيث سقف الإنفاق في الدوري الإسباني هذا الموسم 👀 pic.twitter.com/HLrvTBRneT — الجزيرة رياضة (@AJASports) September 15, 2023

وجاء الإنجليزي جود بيلينغهام نجم "الميرنغي" الوافد في سوق الانتقالات الصيفية الماضية من بوروسيا دورتموند مقابل 103 ملايين يورو، في المركز الثاني وقيمته السوقية 120 مليون يورو، بينما احتل الثلاثي: بيدري غونزاليس من برشلونة، ورودريغو غوس، وفيدي فالفيردي بالمركز الثالث، كون أن القيمة السوقية لكل منهم 100 مليون يورو.

ويُعدّ فينيسيوس وبيلينغهام وبيدري وفالفيردي ورودريغو، من اللاعبين الحاليين في الدوري الإسباني ممن بلغت قيمتهم السوقية 100 مليون يورو وأكثر.

وإليكم قائمة اللاعبين العشرين الأعلى قيمة سوقية في الدوري الإسباني