ليفربول يخسر أمام توتنهام ويهدر فرصة تصدر الدوري الإنجليزي

هز جويل ماتيب شباكه بالخطأ في اللحظات الأخيرة ليفوز توتنهام هوتسبير 2-1 على 9 لاعبين من ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وأحرز كودي جاكبو هدف التعادل بعد تقدم توتنهام بواسطة سون هيونج-مين في الشوط الأول.

وعندما بدت المباراة في طريقها للتعادل وضع ماتيب الكرة بالخطأ في مرماه ليقفز فريق المدرب أنجي بوستيكوغلو إلى المركز الثاني برصيد 17 نقطة.

ويملك ليفربول 16 نقطة بعد تلقيه أول هزيمة هذا الموسم متأخرا بنقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب ونقطة واحدة عن أرسنال ثالث الترتيب، ليهدر فرصة اعتلاء صدارة ترتيب البريميرليغ.

وطُرد كيرتس جونز لاعب ليفربول بعد تدخل حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 26.

وبعد ذلك بـ10 دقائق استغل سون النقص العددي في صفوف الفريق الضيف ليمنح توتنهام التقدم.

لكن جاكبو أدرك التعادل لليفربول في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وتلقى ليفربول ضربة أخرى بطرد ديوغو جوتا في الدقيقة 69 لحصوله على إنذارين في دقيقتين.

وقبل لحظات من نهاية المباراة حوّل ماتيب كرة عرضية لتسكن شباك فريقه، ويهدي الفوز لتوتنهام.