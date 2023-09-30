ليفربول يخسر أمام توتنهام ويهدر فرصة تصدر الدوري الإنجليزي
هز جويل ماتيب شباكه بالخطأ في اللحظات الأخيرة ليفوز توتنهام هوتسبير 2-1 على 9 لاعبين من ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.
وأحرز كودي جاكبو هدف التعادل بعد تقدم توتنهام بواسطة سون هيونج-مين في الشوط الأول.
وعندما بدت المباراة في طريقها للتعادل وضع ماتيب الكرة بالخطأ في مرماه ليقفز فريق المدرب أنجي بوستيكوغلو إلى المركز الثاني برصيد 17 نقطة.
ماتيب يهدي الفوز لتوتنهام على طريقة راموس #الدوري_الإنجليزي #توتنهام_ليفربول pic.twitter.com/YBI759CreS
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 30, 2023
ويملك ليفربول 16 نقطة بعد تلقيه أول هزيمة هذا الموسم متأخرا بنقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب ونقطة واحدة عن أرسنال ثالث الترتيب، ليهدر فرصة اعتلاء صدارة ترتيب البريميرليغ.
وطُرد كيرتس جونز لاعب ليفربول بعد تدخل حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 26.
وبعد ذلك بـ10 دقائق استغل سون النقص العددي في صفوف الفريق الضيف ليمنح توتنهام التقدم.
سون يسجل الهدف الأول لتوتنهام على ليفربول#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #توتنهام_ليفربول pic.twitter.com/jJ3eYkGmUA
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 30, 2023
لكن جاكبو أدرك التعادل لليفربول في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
وتلقى ليفربول ضربة أخرى بطرد ديوغو جوتا في الدقيقة 69 لحصوله على إنذارين في دقيقتين.
وقبل لحظات من نهاية المباراة حوّل ماتيب كرة عرضية لتسكن شباك فريقه، ويهدي الفوز لتوتنهام.