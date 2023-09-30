شاهد.. نيمار يهدر ركلة جزاء ويصنع هدفين في فوز الهلال متصدر الدوري السعودي
أهدر النجم البرازيلي نيمار ركلة جزاء لكنه صنع هدفي الفوز 2-صفر على الشباب، الجمعة، ليعتلي فريقه صدارة الدوري السعودي لكرة القدم، مستغلا تعثر الاتحاد حامل اللقب.
وفي منتصف شوط أول متكافئ، حصل الهلال على ركلة جزاء لكن الحكم عدل عن قراره بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.
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بعدها بدقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الهلال لكن اللاعب القادم من باريس سان جيرمان أهدرها إذ تصدى لها الحارس كيم سيونغ.
كيم يتصدى لجزائية نيمار🥅#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الشباب | #SSC pic.twitter.com/HhrAijg4Jy
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 29, 2023
لكن نيمار نفذ ركلة ركنية في الشوط الثاني سجل منها كاليدو كوليبالي الهدف الأول من ضربة رأس قبل أن يمرر الكرة بعد فاصل مهاري إلى ألكسندر ميتروفيتش الذي سجل الهدف الثاني لصالح الهلال.
رأسية كوليبالي تعلن الهدف الأول في الديربي⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الشباب | #SSC pic.twitter.com/aJKFtOEUQZ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 29, 2023
نيمار يمرر🅰️.. وميتروفيتش يضيف الهدف الثاني للهلال⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الشباب | #SSC pic.twitter.com/Jr1hR2Fjej
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 29, 2023
بهذا الفوز يرتفع رصيد الهلال إلى 20 نقطة في الصدارة، مستغلا تعادل الاتحاد، الذي يبتعد بفارق نقطة واحدة عن الصدارة، سلبيا مع ضيفه الفيحاء.
ويتجمد رصيد الشباب عند النقطة الثامنة بعدما أخفق في استغلال الدفعة المعنوية التي حصل عليها بالفوز بمباراتيه الأخيرتين بالدوري.