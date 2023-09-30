شاهد.. ريال مدريد يهزم جيرونا ويزيحه عن صدارة الدوري الإسباني
أحبط ريال مدريد منافسه على القمة جيرونا وهزمه 3-صفر خارج أرضه ليستعيد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بأهداف خوسيلو وأوريلين تشواميني وجود بلينغهام اليوم السبت.
ورفع ريال رصيده إلى 21 نقطة من ثماني مباريات بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الذي تفوق على ضيفه إشبيلية 1-صفر أمس الجمعة، فيما تراجع جيرونا للمركز الثالث.
تقدم ريال في الدقيقة 17 عبر خوسيلو من متابعة بسيطة لتمريرة بلينغهام العرضية بوجه القدم الخارجي.
خوسيلو يفتتح النتيجة لريال مدريد بعد عرضية محكمة من بيلينغهام #الدوري_الإسباني #جيرونا_ريال_مدريد #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/tlF4d1DvxP
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 30, 2023
وبعد أربع دقائق ضاعف تشواميني النتيجة من ضربة رأس بعد أن أفلت من الرقابة خلال ركلة ركنية.
واكتمل الانتصار في الدقيقة 71 حين وصلت كرة خوسيلو المرتفعة إلى بلينغهام ليسجل هدفه السابع بجميع المسابقات مع ريال.
وفي لحظة جنون من ناتشو بالوقت بدل الضائع تدخل بعنف ضد بورتو ليحصل على بطاقة حمراء بعد مراجعة الفيديو.
ملخص ثلاثية ريال مدريد في مرمى جيرونا و العودة لصدارة ترتيب الدوري 📺#GironaRealMadrid 0-3#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/tP7NwjaiQi
— LALIGA (@LaLigaArab) September 30, 2023
ويسافر ريال إلى إيطاليا لمواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء القادم، ثم يستضيف أوساسونا يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني، أما جيرونا فيلتقي قادش الأسبوع المقبل.
ما هذا التصدي يا كيبا 😱💥#GironaRealMadrid #LALIGAEASPORTS #LALIGAHighlights pic.twitter.com/23WMCf6E0Z
— LALIGA (@LaLigaArab) September 30, 2023