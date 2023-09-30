باريس سان جيرمان يهدر فرصة اعتلاء صدارة الدوري الفرنسي

أهدر فريق باريس سان جيرمان فرصة لاعتلاء صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بتعادله سلبيا مع كليرمون فوت، اليوم السبت.

وبهذا يتقدم سان جيرمان حامل اللقب إلى المركز الثاني برصيد 12 نقطة من 7 مباريات، بفارق نقطة وحيدة خلف بريست الذي يحل ضيفا على نيس صاحب المركز الثالث غدا الأحد.

وتمكن كليرمون فوت من الارتقاء إلى المركز 17 وقبل الأخير برصيد نقطتين.

ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء للفريق الضيف، الذي كانت له 10 محاولات على المرمى، في الدقيقة 80 بعد التحام داخل منطقة الجزاء بين كيليان مبابي وأليدو سيدو وحصل نجم باريس سان جيرمان على بطاقة صفراء لادعاء السقوط.

وفشل مبابي متصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 7 أهداف في هز الشباك ليستمر التعادل حتى نهاية المباراة.

ويحل كليرمون فوت ضيفا على مونبلييه في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بينما يلعب باريس سان جيرمان أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد في دوري الأبطال يوم الأربعاء.