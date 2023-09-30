الدوري الإنجليزي.. أرسنال يكتسح بورنموث وخسارة أولى لسيتي ورابعة ليونايتد

وضع ولفرهامبتون واندرارز المتعثر حدا لبداية مانشستر سيتي المثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما فاز 2-1 على حامل اللقب اليوم السبت، فيما فاز أرسنال خارج ملعبه 4-صفر على بورنموث.

وهز روبن دياز شباك فريقه سيتي بالخطأ بعد تمريرة بيدرو نيتو العرضية في الدقيقة 13.

لكن سيتي، الذي جلس مدربه بيب غوارديولا في المدرجات بسبب الإيقاف، أدرك التعادل من ركلة حرة رائعة من خوليان ألفاريز في الدقيقة 58.

مجهود فردي جبّار من بيدرو نيتو أثمر هدفاً في مرمى مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #وولفرهامبتون_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/M2vQjaqpWr — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 30, 2023

وبعد ذلك بـ8 دقائق أعاد هوانغ هي-تشان التقدم لولفرهامبتون من مدى قريب ليكبد سيتي الهزيمة الثانية على التوالي بعد خروجه من كأس الأندية الإنجليزية المحترفة بخسارته أمام نيوكاسل يونايتد الأسبوع الماضي.

وتوقف رصيد سيتي عند 18 نقطة، وقد يفقد الصدارة لو فاز ليفربول، الذي يملك 16 نقطة، على مضيفه توتنهام في وقت لاحق من اليوم.

وقفز ولفرهامبتون إلى المركز الـ13 بسبع نقاط.

أرسنال يعمق جراح بورنموث

وفي مباراة أخرى، حافظ أرسنال على بدايته الخالية من الخسارة للموسم بفوزه 4-صفر على بورنموث المتعثر.

وجاء الهدف الأول عندما لعب غابرييل جيسوس ضربة رأس من زاوية صعبة لتصطدم بإطار المرمى وترتد إلى ساكا الذي انقض عليها ليسكنها الشباك بضربة رأس.

واحتسب الحكم ركلتي جزاء لصالح أرسنال سجلهما أوديغارد وكاي هافرتس الذي أحرز أول أهدافه مع أرسنال.

واختتم وايت التسجيل بضربة رأس من كرة ثابتة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتقدم أرسنال إلى المركز الثاني، بينما يتراجع بورنموث، الذي لم يحقق أي انتصار، إلى منطقة الهبوط بـ3 نقاط من 7 مباريات.

جولة عن الأهداف التي سجلت في الشوط الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز من المباريات التالية: بورنموث 🆚 أرسنال

إيفرتون 🆚 لوتون تاون

مانشستر يونايتد 🆚 كريستال بالاس

وست هام 🆚 شيفيلد

ولفرهامبتون 🆚مانشستر سيتي

نيوكاسل 🆚 بيرنلي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ارسنال_بورنموث pic.twitter.com/EX8jloooYM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 30, 2023

الهزيمة الرابعة ليونايتد

وتلقى مانشستر يونايتد الهزيمة الرابعة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل يواكيم أندرسن هدفا مبكرا ليقود كريستال بالاس للفوز 1-صفر على ملعب أولد ترافورد.

وبعد الخسارة أمام برايتون في آخر مباراة على أرضه، تأخر يونايتد المتعثر بتسديدة أندرسن في الزاوية العليا في الدقيقة 25.

ومع وجود متسع من الوقت لإدراك التعادل، لم يصنع يونايتد الفرص حيث لم يختبر سام جونستون حارس بالاس.

وأهدر ميسون ماونت أفضل فرصة ليونايتد في الشوط الثاني، ليحقق بالاس الفوز ويرتقي إلى المركز التاسع في الترتيب، متقدما بمركز واحد على يونايتد المتوج باللقب 20 مرة.