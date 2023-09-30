آسياد هانغجو.. يوم ذهبي لألعاب القوى العربية

خطف الرياضيون العرب الأنظار في اليوم الثاني من منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانغجو الصينية، فحصدت البحرين ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، السعودية ذهبية وبرونزية وقطر فضية.

وفي يوم شهد هطول أمطار على المضمار، تابعت الصين المضيفة هيمنتها على لائحة الميداليات، مع 113 ذهبية، أمام اليابان (28) وكوريا الجنوبية (27).

وحققت رباعيات كوريا الشمالية رقمين عالميين في وزني 49 و55 كيلوغراما، بعد عودة البلاد إلى المنافسات الدولية إثر غياب 4 سنوات بسبب تداعيات كوفيد-19 وقضايا منشطات.

كما خرجت سيدات كوريا الشمالية فائزات من ربع نهائي مسابقة كرة القدم أمام الغريمة كوريا الجنوبية 4-1، لتلاقين أوزبكستان في المربع الأخير، فيما تلعب الصين مع اليابان في نصف النهائي الثاني.

وأصبح جانغ جيجن أوّل صيني يتوّج بذهبية كرة المضرب لدى الرجال منذ 1994، بعد فوزه في النهائي على الياباني يوسوكي واتانوكي في هانغجو 6-4 و7-6 (9-7).

وفي كرة اليد للرجال، حققت الكويت فوزا صعبا على كوريا الجنوبية 25-24، وتأهلت إلى المربع الأخير مع قطر حاملة اللقب والبحرين وصيفتها واليابان.

تألق بحريني

استهلت البحرين يومها بثنائية في سباق 400 متر سيدات، مع تتويج مجيدات أولواكيمي أديكويا (50.66 ثانية) أمام مواطنتها سلوى عيد ناصر (50.92).

واستعادت أديكويا (30 عاما) الذهبية التي أحرزتها في إينتشيون 2014 من عيد ناصر (25 عاما) المتوجة في النسخة الماضية في جاكرتا 2018.

وبعدها بقليل، نال بيرهانو باليو سباق 10 آلاف متر، مسجلا 28:13.62 دقيقة، أمام الهنديين كومار كارتيك (28:15.38 د) وغولفير سينغ (28:17.21 د).

ورفعت البحرين رصيدها إلى 3 ذهبيات في الألعاب الحالية، بعد تتويج كيلونزو موتوسيو في سباق 10 آلاف متر للسيدات الجمعة.

وتألقت هاجر الخالدي (28 عاما)، رابعة النسخة الماضية، مع نيلها برونزية 100 متر بزمن 11.35 ثانية، وراء الصينية مانتشي غي (11.23) والسنغافورية فيرونيكا بيريرا (11.27)، لتحتكر الصين ثنائية السباق الأسرع، مع تتويج جينيي تشي لدى الرجال (9.97 ث)، في سباق حلّ فيه البحريني سعيد الخالدي، شقيق هاجر، خامسا.

العداء السعودي يوسف مسرحي يحقق الميدالية الذهبية في سباق 400 متر #دورة_الألعاب_الآسيوية الـ19 #هانغتشو2022 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/BCyQW9X0hr — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 30, 2023

مسرحي يعود بذهبية للسعودية

ومنح المخضرم يوسف مسرحي السعودية ميداليتها الأولى، بعد إحرازه ذهبية سباق 400 متر، إثر منافسة مثيرة حتى الرمق الأخير.

سجّل ابن الخامسة والثلاثين 45.55 ثانية، متقدما على الياباني كنتارو ساتو (45.57) والبحريني الشاب يوسف علي عباس (45.65).

وكان مسرحي قد أحرز ذهبية السباق في ألعاب إينتشيون 2014 (44.46) وبرونزية غوانغجو 2010 (45.71)، كما يملك ذهبية التتابع في السباق عينه في نسخة 2010.

وأضاف مواطنه حسين آل حزام (25 عاما) برونزية في مسابقة القفز بالزانة، مسجلا ارتفاع 5.65 أمتار، وراء الفلبيني أرنست جون أوبيينا (5.90) والصيني بوكاي هوانغ (5.65).

بطلنا أشرف الصيفي يحرز فضية رمي المطرقة ضمن منافسات ألعاب القوى في #دورة_الألعاب_الآسيوية الـ19 #هانغتشو2022 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/pMr1tQD0PZ — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 30, 2023

وكان القطري أشرف الصيفي، حامل اللقب، قريبا من إحراز ذهبية رمي المطرقة بتسجيله 72.42 مترا، بيد أن الصيني تشي وانغ خطفها منه في الرمية الخامسة قبل الأخيرة (72.97).

وقال الصيفي "كنت أطمح إلى الذهبية وكانت في المتناول.. سعيد جدا بإحرازي الفضية، خصوصا أنها جاءت في المشاركة الأولى بعد عودتي من الجراحة والإصابة القاسية التي ألمت بي".

تابع الصيفي الذي يقتدي بالبطل الأولمبي السابق السلوفيني بريموج كوزموس "سأبدأ بأسرع وقت الاستعداد لأولمبياد باريس، وهدفي المقبل سيكون تحقيق ميدالية أولمبية".