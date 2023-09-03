مدرب قطر يختار تشكيلة نصفها من السد لمواجهة روسيا وكينيا

أعلن كارلوس كيروش مدرب منتخب قطر لكرة القدم تشكيلة ضمت 26 لاعبا نصفها من نادي السد لخوض مباراتي كينيا وروسيا الوديتين في السابع و12 من الشهر الجاري في ملعب الجنوب.

وتستضيف قطر نهائيات كأس آسيا في يناير/كانون الثاني المقبل، حيث تلعب ضمن المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات الصين وتركمانستان ولبنان.

وتشارك مضيفة كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الأولى أيضا في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 مع منتخبات الهند والكويت والفائز من أفغانستان ومنغوليا.

وضمت التشكيلة التي أعلنها الاتحاد القطري عبر حسابه على منصة منصة إكس -تويتر سابقا- 13 لاعبا من السد بينهم الحارسان سعد الشيب ومشعل برشم والمهاجم أكرم عفيف.

📋 – قائمة منتخبنا الوطني الأول لشهر سبتمبر 2023 🇶🇦💪.#العنابي pic.twitter.com/7jCiUsQBrX — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) September 3, 2023

وفيما يلي قائمة منتخب قطر:

حراس المرمى:

جاسم الهيل (العربي) وسعد الشيب (السد) وصلاح زكريا (الدحيل) ومشعل برشم (السد).

المدافعون:

أحمد سهيل (السد) وبسام الراوي (الريان) وبوعلام خوخي (السد) وبيدرو (السد) وحازم أحمد (الوكرة) وطارق سلمان (السد) ومصعب خضر (السد) وهمام الأمين (الغرافة) ويوسف أيمن (الدحيل).

لاعبو الوسط:

أحمد فتحي (العربي) وعبد العزيز حاتم (الريان) وعبد الله الأحرق (قطر) وعبد الله المعرفي (العربي) وعلي أسد (السد) وكريم بوضياف (الدحيل) ومصطفى مشعل (السد).

مهاجمون:

أحمد علاء (الغرافة) وأكرم عفيف (السد) والمعز علي (الدحيل) وحسن الهيدوس (السد) ومحمد وعد (السد) ويوسف عبد الرزاق (السد).