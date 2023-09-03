مانشستر سيتي يخطط لتحصين هالاند من إغراءات الأندية السعودية وريال مدريد

يخطط نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المواسم الثلاثة الأخيرة، لتحصين مهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند وذلك من خلال توقيع عقد جديد معه.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مانشستر سيتي يريد تمديد العقد الحالي لهالاند حتى عام 2028، علما بأنه ينتهي في يونيو/حزيران 2027، مضيفة أن الهدف الأول من وراء هذه الخطوة هو حماية اللاعب من عروض الأندية السعودية وريال مدريد الإسباني.

وأضافت أن مخططات مانشستر سيتي لا تقف عند هذا الحد، إذ إن إدارة "السيتزنس" تريد منح اللاعب راتبا سنويا يبلغ 28.6 مليون جنيه إسترليني (32 مليون يورو) ليصبح هالاند الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين 🔝

أفضل لاعب في أوروبا 🔝

أسرع لاعب يسجل 40 هدفا في الدوري الممتاز 🔝 يا له من أسبوع يا هالاند 😮‍💨#السيتي | @ErlingHaaland pic.twitter.com/uI868VAoCP — مانشستر سيتي (@Cityarabia) September 3, 2023

وترى الصحيفة أن مانشستر سيتي لن يكون بمقدوره منافسة الأندية السعودية، ومع ذلك لن يمانع في منح هالاند راتبا أسبوعيا يصل إلى 550 ألف إسترليني، على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ويتقاضى هالاند حاليا راتبا أسبوعيا يصل إلى 375 ألف إسترليني، وهو نفس راتب زميله في الفريق كيفين دي بروين، لكن الأول بإمكانه الحصول على المزيد من خلال المكافآت الشخصية المنصوص عليها في عقده الحالي.

وقد بدأت المحادثات بالفعل بين إدارة مانشستر سيتي ورافائيلا بيمنتا وكيلة أعمال اللاعب، حول تمديد العقد.

اللافت أن العقد الحالي لهالاند لا ينص على دفع شرط جزائي يسمح لأي ناد بدفعه من أجل الحصول على اللاعب دون الحاجة لجولات من المفاوضات، في وقت تؤكد فيه الصحيفة عدم وجود أي نية للمهاجم البالغ 23 عاما الانتقال إلى السعودية أو إلى ريال.

وسُئل هالاند -في وقت سابق- عن إمكانية تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم آلان شيرر، كأكبر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 260 هدفا، فأجاب "لقد سجل الكثير من الأهداف ولا أريد أن أتطلع إلى الأمام كثيرا، ولكني أريد أن أكون هنا (مع مانشستر سيتي) الآن، أحاول الاستمتاع بكل لحظة في حياتي".

وأضاف "لقد لعبت في فريق جيد حقا وزملائي يساعدونني كثيرا، ومع ذلك أرى أنه يتوجب عليّ أن أتحسن على المستوى الفردي".

وقاد هالاند مانشستر سيتي إلى تحقيق فوز كبير على فولهام أمس بنتيجة 5-1 ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، وسجّل 3 أهداف (هاتريك) بينما سبقه زميلاه جوليان ألفاريز وناثان أكي بإحراز أول هدفين.

ورفع اللاعب رصيده إلى 6 أهداف بواقع 1.5 هدف بالمباراة الواحدة، ليعتلي بها صدارة الهدافين بفارق هدفين اثنين عن إيفان فيرغسون لاعب برايتون، وبريان مبيومو مهاجم برينتفورد، وفي جعبة كل منهما 4 أهداف.