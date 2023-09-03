فوز مثير لأرسنال على مانشستر يونايتد وليفربول يهزم أستون فيلا

انتزع أرسنال فوزا قاتلا على مانشستر يونايتد بتسجيله هدفين في الوقت البدل من الضائع من المباراة ليخرج فائزا 3-1، في حين تفوق ليفربول على أستون فيلا اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، بينما مني مانشستر يونايتد بخسارته الثانية هذا الموسم بعد سقوطه أمام توتنهام صفر-2 في الجولة الثانية ليبقى رصيده 6 نقاط. على ملعب الإمارات في شمال لندن.

وفشل مانشستر يونايتد من جديد في العودة فائزا من خارج الديار في مواجهة الخمسة الكبار ليسقط بالضربة القاضية هذه المرة.

وكان أرسنال الطرف الأفضل في الشوط الأول من دون أن يصنع فرصا خطيرة على مرمى حارس يونايتد الكاميروني أندريه أونانا.

مانشستر يونايتد يفتتح النتيجة عن طريق راشفورد بعد هجمة مرتدة متقنة#الدوري_الإنجليزي #ارسنال_مانشستريونايتد pic.twitter.com/ATOmEKdiCI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 3, 2023

واستغل مانشستر يونايتد هجمة مرتدة سريعة ومرر صانع الألعاب الدانماركي كريستيان إريكسن تمريرة بينية رائعة باتجاه ماركوس راشفورد الذي تخلص من مدافعين وسدد كرة قوية لمسها الحارس أرون رامسديل من دون أن يمنع دخولها بمساعدة القائم في الشباك (27).

لم ينعم مانشستر يونايتد بتقدمه أكثر من 35 ثانية لأن البرازيلي غابريال مارتينيلي مرر كرة عرضية باتجاه قائده النرويجي مارتن أوديغارد ليتابعها الأخير بيسراه داخل الشباك.

تحسن أداء مانشستر يونايتد في الشوط الثاني، لكن أرسنال حصل على ركلة جزاء لدى توغّل الألماني كاي هافيرتس داخل المنطقة، غير أن تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) قررت إلغاءها لعدم وجود مخالفة.

بعدها ارتقى مستوى الفريقين في محاولة لانتزاع هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، ونجح البديل الأرجنتيني أليخاندرو غارنتشو في تسجيل هدف من لعبة مشتركة رائعة، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد ألغته بداعي التسلل (88).

وبينما كانت المباراة تسير نحو التعادل، نجح ديكلان رايس -القادم إلى أرسنال من جاره ويستهام في صفقة ضخمة تخطت مئة مليون جنيه إسترليني- في استغلال تردد دفاع مانشستر ليصوب كرة زاحفة ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك (90+6).

ورمى مانشستر بكل ثقله في محاولة لتعديل النتيجة لكن أرسنال استغل المساحات الواسعة التي تركها الفريق الضيف ليضيف الهدف الثالث عبر البرازيلي غابريال خيزوس الذي انفرد بالحارس من مسافة بعيدة وتخطى المدافع البرتغالي ديوغو دالوت بحركة فنية رائعة قبل أن يسجل في المرمى (90+11).

ليفربول وأستون فيلا

من جهة أخرى حقق ليفربول فوزا لافتا على أستون فيلا 3-صفر -اليوم الأحد-، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم.

ورفع ليفربول رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، متخلفا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر بسجل مثالي حتى الآن، وهو الفوز الثالث على التوالي لليفربول بعد تعادله في مباراته الافتتاحية ضد مضيفه تشلسي.

وخاض ليفربول المباراة دون قلبي دفاعه الهولندي فيرجيل فان دايك، والفرنسي إبراهيما كوناتي، الأول بسبب الإيقاف إثر طرده الأسبوع الماضي، والثاني بداعي الإصابة، فلعب بدلا منهما الكاميروني جويل ماتيب، والإنجليزي جو غوميز.

وبعد أن سجل ثنائية في مرمى نيوكاسل في الدقائق الأخيرة بعد نزوله احتياطيا، ليمنح فريقه فوزا دراماتيكيا 2-1، شارك المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز أساسيا، على حساب الهولندي كودي غاكبو.

كانت انطلاقة ليفربول صاعقة، فبعد أن حصل على ركلة ركنية إثر خطأ في التشتيت من قبل المدافع الإسباني باو توريس، وصلت الكرة إلى المجري دومينيك سوبوسولاي، فأطلقها بيسراه قوية استقرت في الشباك بعد مرور 3 دقائق.

وواصل ليفربول أفضليته المطلقة، ونجح في إضافة الهدف الثاني بالنيران الصديقة، عندما سدد نونيز كرة ارتدت من العارضة، وارتطمت بساق البولندي باتي كاش، وعادت إلى الشباك (22).

وفي مطلع الشوط الثاني حسم المصري محمد صلاح النتيجة نهائيا في صالح فريقه، عندما انسل من وراء المدافعين عند القائم البعيد، وأرسل الكرة داخل الشباك (55)، مسجلا هدفه الثاني في الدوري هذا الموسم.

محمد صلاح في المكان المناسب وهدف ثالث لليفربول على أستو فيلا#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول_أستون_فيلا pic.twitter.com/4BoclvXQCW — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 3, 2023

وكان ليفربول رفض عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (نحو 190 مليون دولار)، من نادي الاتحاد السعودي لضم صلاح، حسب تقارير صحفية يوم الجمعة الماضية.

يذكر أن باب الانتقالات في البطولات الأوروبية الكبرى أقفل في الأول من الشهر الحالي، لكنه لا يزال مفتوحا أمام الأندية السعودية حتى السابع من سبتمبر/أيلول الجاري.