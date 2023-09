شاهد- هالاند يتفوق على صلاح.. 3 لاعبين يسجلون ثلاثية تاريخية في البريميرليغ

سجل 3 لاعبين ثلاثية "هاتريك" في يوم واحد خلال 3 مباريات مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ) للمرة الثانية في تاريخ هذه المسابقة، وذلك خلال الجولة الرابعة التي جرت أمس السبت.

وذكرت شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم أن هذه المرة الثانية فقط التي يسجل فيها 3 لاعبين مختلفين ثلاثية بالبريميرليغ في نفس اليوم، بعد 23 سبتمبر/أيلول 1995 عندما فعلها روبي فاولر وألان شيرر وتوني يبواه.

3 – In Erling Haaland, Son Heung-min, and Evan Ferguson, today is only the second time three different players have scored a Premier League hat-trick on the same day, after September 23rd, 1995 (Robbie Fowler, Alan Shearer, and Tony Yeboah). Magic. pic.twitter.com/jAb0q1Rhhe — OptaJoe (@OptaJoe) September 2, 2023

وسجل ثلاثيات ختام مباريات السبت هداف مانشستر سيتي المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في شباك فولهام، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين قائد توتنهام هوتسبير في مرمى بيرنلي، ومهاجم برايتون الشاب الإيرلندي إيفان فيرغسون في شباك نيوكاسل.

It's Sonny in Burnley 🤩 Captain @Sonny7 links up with @ManorSolomon and @PedroPorro29_ to secure a memorable hat-trick! 🎩 pic.twitter.com/j8pj9WoV0a — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 2, 2023

ووفق ما ذكرت شبكة "سكواكا" لإحصائيات كرة القدم، فإن هالاند وفي موسمه الثاني فقط سجل هاتريك (5 مرات) في البريميرليغ أكثر من نجوم آخرين لعبوا بالدوري الإنجليزي، من أبرزهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، واللاعبين السابقين كارلوس تيفيز وفرناندو توريس وجيرمين ديفو.

Enjoy Evan's hat-trick in all its glory! ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/sqaTqlmlAd — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 2, 2023

وأوضحت الشبكة أن هالاند وصل إلى أكثر من 50 مشاركة بالأهداف في الدوري الإنجليزي، في مباريات أقل من أي لاعب آخر بتاريخ المسابقة، حيث شارك في 39 مباراة مسجلا 42 هدفا و9 تمريرات حاسمة، متغلبًا على الرقم القياسي المسجل باسم آندي كول بـ 4 مباريات.

Erling Haaland has reached 50+ Premier League goal involvements in fewer games than any other player in the competition's history: ◉ 39 games

◉ 42 goals

◉ 9 assists Beating Andy Cole's record by four games. 👍 pic.twitter.com/rIdNG6uP5I — Squawka (@Squawka) September 2, 2023

Erling Haaland has now scored more Premier League hat-tricks than: ◉ Jermain Defoe

◉ Les Ferdinand

◉ Jimmy Floyd Hasselbaink

◉ Matt Le Tissier

◉ Teddy Sheringham

◉ Carlos Tevez

◉ Fernando Torres

◉ Dwight Yorke

◉ Mo Salah It’s his second season. 🤯 pic.twitter.com/NuDmbTF29J — Squawka (@Squawka) September 2, 2023