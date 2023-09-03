رياضة

شاهد- هالاند يتفوق على صلاح.. 3 لاعبين يسجلون ثلاثية تاريخية في البريميرليغ

Premier League - Manchester City v Fulham
3/9/2023

سجل 3 لاعبين ثلاثية "هاتريك" في يوم واحد خلال 3 مباريات مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ) للمرة الثانية في تاريخ هذه المسابقة، وذلك خلال الجولة الرابعة التي جرت أمس السبت.

وذكرت شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم أن هذه المرة الثانية فقط التي يسجل فيها 3 لاعبين مختلفين ثلاثية بالبريميرليغ في نفس اليوم، بعد 23 سبتمبر/أيلول 1995 عندما فعلها روبي فاولر وألان شيرر وتوني يبواه.

وسجل ثلاثيات ختام مباريات السبت هداف مانشستر سيتي المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في شباك فولهام، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين قائد توتنهام هوتسبير في مرمى بيرنلي، ومهاجم برايتون الشاب الإيرلندي إيفان فيرغسون في شباك نيوكاسل.

 

ووفق ما ذكرت شبكة "سكواكا" لإحصائيات كرة القدم، فإن هالاند وفي موسمه الثاني فقط سجل هاتريك (5 مرات) في البريميرليغ أكثر من نجوم آخرين لعبوا بالدوري الإنجليزي، من أبرزهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، واللاعبين السابقين كارلوس تيفيز وفرناندو توريس وجيرمين ديفو.

وأوضحت الشبكة أن هالاند وصل إلى أكثر من 50 مشاركة بالأهداف في الدوري الإنجليزي، في مباريات أقل من أي لاعب آخر بتاريخ المسابقة، حيث شارك في 39 مباراة مسجلا 42 هدفا و9 تمريرات حاسمة، متغلبًا على الرقم القياسي المسجل باسم آندي كول بـ 4 مباريات.

 

المصدر : الجزيرة