شاهد.. رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل 850 هدفا

احتفل كريستيانو رونالدو بتسجيل الهدف 850 في مسيرته، بعد أن هز الشباك مجددا في فوز كبير للنصر 5-1 على الحزم بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أمس السبت.

وأحرز رونالدو (38 عاما)، الهداف التاريخي للبرتغال وريال مدريد، هدفه السادس في آخر 3 مباريات ليتصدر ترتيب الهدافين بالدوري بعد 5 جولات، كما قدم تمريرتين حاسمتين أمام الحزم.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رونالدو أصبح أول لاعب يسجل 850 هدفا بالمباريات الرسمية في تاريخ كرة القدم.

وقال قائد البرتغال بعد أن ساعد فريق النصر في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي بالدوري "أداء رائع آخر من الفريق، نواصل التطور.. 850 هدفا في مسيرتي، ولا تزال الحصيلة مستمرة".

وبعد بداية محبطة للموسم خسر فيها النصر أول مباراتين، سجل وصيف البطل 14 هدفا في آخر 3 مباريات، ليصبح على بعد 4 نقاط من الهلال المتصدر قبل فترة التوقف الدولية.

وفي صراع الهدافين، يتقدم رونالدو بهدف واحد على كل من زميله السنغالي ساديو ماني، والمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد وهداف الموسم الماضي.

أرقام الأسطورة التاريخية @Cristiano لا تتوقف! 👏🔥 ساهم بـ 3 أهداف وانفرد بصدارة الهدافين والأكثر مساهمة بالأهداف#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/c5YrkEMrjC — دوري روشن السعودي (@SPL) September 2, 2023

المعيوف حارس الهلال ينتقل للغريم الاتحاد

ومن ناحية أخرى، أعلن الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين تعاقده مع عبد الله المعيوف حارس غريمه الهلال لمدة موسمين.

وفقد المعيوف (36 عاما) مركزه الأساسي في الهلال منذ انضمام المغربي ياسين بونو من إشبيلية الشهر الماضي.

وساهم المعيوف -الذي بدأ مسيرته مع الهلال- في تتويج الفريق بلقب الدوري 6 مرات، بدوري أبطال آسيا مرتين، وبكأس الملك 3 مرات.

المعيوف في معقل النمور 🐅 pic.twitter.com/oc6h3ty49o — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 2, 2023

وسبق له اللعب في صفوف الأهلي بين 2007-2016، وفاز معه أيضا بلقب الدوري بالإضافة إلى كأس الملك 3 مرات. وخاض 11 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

وودع الهلال حارسه، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، بنشر صورة له مع الألقاب التي حققها مع النادي، معلقا "قصة مليئة بالذهب، ستبقى واحدا منا دائما".

A story full of gold 🥇 You will be forever one of us, @almayuof 💙 pic.twitter.com/zlxyFjsK1Y — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) September 2, 2023

وكتب المعيوف في رسالة وداعه للهلال: "أغادر اليوم بيتي الذي بدأت فيه مسيرة لطالما كنت أحلم بها قبل انضمامي إليه.. أغادر اليوم وأنا أفخر بتمثيل ناد لطالما كنت أحلم بأن أكون مساهما ببطولاته.. سنوات مضت كان إسعاد جمهور الهلال هدفي وهدف الزملاء".

وربما لن تكون مشاركة المعيوف مضمونة مع فريقه الجديد في ظل وجود الحارس المتألق مارسيلو جروهي، إلا إذا قرر الاتحاد الاستغناء عن الحارس البرازيلي.

وقال المعيوف الذي سيحمل القميص رقم واحد في الاتحاد "إن شاء الله تكون سنين أفراح وبطولات".

الحمد لله تم توقيع عقدي مع نادي الاتحاد أسأل المولى عزوجل التوفيق والنجاح بالفتره القادمه شكراً الاستاذ انمار الحائلي

شكراً الاستاذ احمد كعكي وإن شاء الله تكون سنين افراح وبطولات 💛🖤 pic.twitter.com/F5S2JUGTLh — عبدالله المعيوف (@almayuof) September 2, 2023

وتأتي الصفقة بعد يوم واحد من فوز الهلال 4-3 على الاتحاد في قمة مثيرة بالدوري تألق فيها بونو لينتزع الفريق الأزرق الصدارة من حامل اللقب.

وتشير وسائل إعلام محلية أيضا إلى انتقال حارس الهلال ومنتخب السعودية المخضرم محمد العويس إلى الشباب بحثا عن دقائق لعب.