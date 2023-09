شاهد.. رونالدو يحتفل بالهدف 850 في مسيرته والمعيوف ينتقل للاتحاد

احتفل كريستيانو رونالدو بتسجيل الهدف 850 في مسيرته، بعد أن هز الشباك مجددا في فوز كبير للنصر 5-1 على الحزم بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أمس السبت.

وأحرز رونالدو (38 عاما)، الهداف التاريخي للبرتغال وريال مدريد، هدفه السادس في آخر 3 مباريات ليتصدر ترتيب الهدافين بالدوري بعد 5 جولات، كما قدم تمريرتين حاسمتين أمام الحزم.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رونالدو أصبح أول لاعب يسجل 850 هدفا بالمباريات الرسمية في تاريخ كرة القدم.

لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ذكر سابقا أن النجم البرازيلي الراحل بيليه سجل أكثر من ألف هدف ووصل لهدفه الألف عام 1969.

#OnThisDay in 1969, @Pele scored his 1000th goal 😮🇧🇷 pic.twitter.com/4aTSG9AE0C

وقال قائد البرتغال بعد أن ساعد فريق النصر في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي بالدوري "أداء رائع آخر من الفريق، نواصل التطور.. 850 هدفا في مسيرتي، ولا تزال الحصيلة مستمرة".

وبعد بداية محبطة للموسم خسر فيها النصر أول مباراتين، سجل وصيف البطل 14 هدفا في آخر 3 مباريات، ليصبح على بعد 4 نقاط من الهلال المتصدر قبل فترة التوقف الدولية.

وفي صراع الهدافين، يتقدم رونالدو بهدف واحد على كل من زميله السنغالي ساديو ماني، والمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد وهداف الموسم الماضي.

ومن ناحية أخرى، أعلن الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين تعاقده مع عبد الله المعيوف حارس غريمه الهلال لمدة موسمين.

وفقد المعيوف (36 عاما) مركزه الأساسي في الهلال منذ انضمام المغربي ياسين بونو من إشبيلية الشهر الماضي.

وساهم المعيوف -الذي بدأ مسيرته مع الهلال- في تتويج الفريق بلقب الدوري 6 مرات، بدوري أبطال آسيا مرتين، وبكأس الملك 3 مرات.

وسبق له اللعب في صفوف الأهلي بين 2007-2016، وفاز معه أيضا بلقب الدوري بالإضافة إلى كأس الملك 3 مرات. وخاض 11 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

وودع الهلال حارسه، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، بنشر صورة له مع الألقاب التي حققها مع النادي، معلقا "قصة مليئة بالذهب، ستبقى واحدا منا دائما".

A story full of gold 🥇

You will be forever one of us, @almayuof 💙 pic.twitter.com/zlxyFjsK1Y

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) September 2, 2023