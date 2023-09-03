رونالدو وماني سجلا.. النصر يكتسح الحزم وخسارة صادمة للأهلي

اكتسح النصر مضيفه الحزم 5-1 بالجولة الخامسة في الدوري السعودي لكرة القدم، في حين فجر الفتح مفاجأة مدوية بعد فوزه الكبير على ضيفه الأهلي 5-1، ليتكبد الأهلي الخسارة الأولى هذا الموسم.

ورفع النصر رصيده إلى 9 نقاط بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي، متجاوزا التعثر في بداية الموسم بعد خسارته في أول مباراتين، ليحتل المركز السادس في الترتيب.

على الجانب الآخر تجمد رصيد الحزم عند نقطتين في المركز الـ18 والأخير.

وسجل خماسية "العالمي" عبد الرحمن غريب (33) وعبد الله الخيبري في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول وأوتافيو (57) وكريستيانو رونالدو (68)، وساديو ماني (78). فيما سجل هدف الحزم الوحيد محمد باداموسى (47).

وفي مباراة أخرى، قلب الفتح الطاولة على الأهلي وهزمه بنتيجة كبيرة 5-1.

وتجمد رصيد الأهلي عند 12 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع الفتح رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع.

وتقدم الأهلي عن طريق هدف عكسي سجله فراس البريكان في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك اللاعب ذاته التعادل للفتح في الدقيقة الـ21.

ليسجل الفتح رباعية في الشوط الثاني عن طريق لوكاس زيلارايان (58) ومراد باتنا (89 والدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني) وفي الدقيقة 14 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل

سفيان بن دبكة الهدف الخامس للفتح من ضربة جزاء.

وتلقى الشباب الهزيمة الثانية على التوالي، وذلك أمام ضيفه الخليج بنتيجة 1-3، كما استعاد نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه ضمك 3-1، من جانبه حقق التعاون فوزا كبيرا على ضيفه الوحدة 4-1.