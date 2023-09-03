رئيس الفيفا: بطولة الدوري الأفريقي نقلة نوعية لكرة القدم

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو أن النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي ستعزز من مكانة اللعبة في القارة.

وقال إنفانتينو، في تصريحات للموقع الرسمي للفيفا اليوم الأحد، إن الدوري الأفريقي سيعزز من مكانة اللعبة، وستقوم تلك المسابقة بدور كبير وفعال في نقلة نوعية لكرة القدم الأفريقية إلى المستوى التالي، وذلك من خلال توفير منصة مثلى للاعبين والأندية للتنافس مع بعضهم بعضا.

في حين أكد رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) باتريس موتسيبي أن بطولة الدوري الأفريقي تعد خطوة كبيرة لضمان أن يكون لكرة القدم الأفريقية أندية تنافس على الصعيد العالمي.

وأقيمت أمس السبت بالعاصمة المصرية القاهرة قرعة النسخة الأولى للدوري الأفريقي، وأسفرت عن مواجهات قوية كالتالي:

الأهلي المصري ضد سيمبا التنزاني

الترجي التونسي ضد مازيمبي الكونغولي

أنيمبا النيجيري ضد الوداد البيضاوي المغربي

ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي ضد بترو أتلتيكو الأنغولي.

وتعد بطولة الدوري الأفريقي شراكة بين الكاف والفيفا، وستقام مباريات نصف نهائي البطولة في الفترة ما بين 29 أكتوبر/تشرين الأول والأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين، على أن تقام نسخة النهائي من مباراتين يومي الخامس والحادي عشر من نوفمبر من العام الجاري.