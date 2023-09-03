التشكيلة الأفضل في صفقات الانتقالات الصيفية للأندية الإنجليزية

في ظل إنفاق غير مسبوق وصفقات قياسية، صنف موقع بريطاني أفضل الصفقات التي أبرمتها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت دراسة تحليلية لشركة "ديلويت" المالية أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أنفقت مبلغا قياسيا قدره 2.36 مليار جنيه إسترليني (2.97 مليار دولار) للتعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات التي انتهت الجمعة.

وأضافت الدراسة أن فترة الانتقالات، التي كانت مفتوحة من 14 يونيو/حزيران الماضي، إلى 1 سبتمبر/أيلول الجاري، تجاوزت الرقم القياسي للبريميرليغ المسجل العام الماضي البالغ 1.92 مليار جنيه إسترليني، حيث أنفقت أندية الدوري الممتاز 255 مليون جنيه إسترليني في اليوم الأخير وحده.

ويتوقع موقع "جيف مي سبورت" (GiveMeSport) البريطاني أن تثبت هذه الصفقات الـ 11 أنها الأنجح خلال هذا الموسم.

وإليكم التشكيلة الأفضل حسب الموقع البريطاني:

حارس المرمى وخط الدفاع:

حارس مرمى – أندريه أونانا (من إنتر ميلان الإيطالي إلى مانشستر يونايتد)

تيموثي كاستاني (من ليستر سيتي الإنجليزي إلى فولهام)

ميكي فان دي فين (من فولفسبورغ الألماني إلى توتنهام)

جوسكو جفارديول (من لايبزغ الألماني إلى مانشستر سيتي)

تينو ليفرامينتو (من ساوثهامبتون الإنجليزي إلى نيوكاسل يونايتد)

خط الوسط:

ساندرو تونالي (من ميلان الإيطالي إلى نيوكاسل يونايتد)

ديكلان رايس (من ويستهام إلى أرسنال)

جيمس ماديسون (من ليستر سيتي الإنجليزي توتنهام)

هارفي بارنز (من ليستر سيتي الإنجليزي إلى نيوكاسل يونايتد)

خط الهجوم: