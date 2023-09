يتصدرهم "الأسطورة" بوفون.. أفضل 10 حراس مرمى في العالم خلال العقدين الماضيين

كشفت مجلة بريطانية متخصصة في كرة القدم عن أعظم 10 حراس مرمى في القرن 21، وفق تصنيف خاص بها.

وتعِدّ مجلة "فور فور تو" البريطانية الشهيرة الإيطالي جيانلويجي بوفون، أعظم حارس مرمى في القرن الحالي، خاصة أنه استمر في اللعب بأعلى مستوى حتى عمر 45 عاما، بالإضافة إلى مسيرته الحافلة بالألقاب، سواء مع منتخب "الآزوري"، أو الأندية التي دافع عن ألوانها.

وضمت القائمة حارسا سابقا لريال مدريد، ومثله لبرشلونة مع وجود حارسين ألمانيين سبق لهما الدفاع عن ألوان بايرن ميونخ، وفي السطور التالية نلقي نظرة على هذه القائمة.

حجز الفرنسي البالغ من العمر 36 عاما مكانه في هذه القائمة بفضل إنجازاته مع منتخب فرنسا، حيث فاز بلقبي كأس العالم 2018 -وهو النجاح الأبرز في مسيرته- بالإضافة إلى دوري الأمم الأوروبية 2021.

كما حظي بجماهيرية كبيرة منذ انتقاله من ليون إلى توتنهام هوتسبير، حيث بلغ معه نهائي دوري أبطال أوروبا في 2019.

اعتزل بألوان فلامنغو في 2018 وقبلها فاز مع إنتر ميلان بالثلاثية التاريخية (الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا) في 2010، وبشكل عام حصد سيزار (44 عاما) ما يقرب من 23 لقبا في مسيرته الاحترافية مع منتخب البرازيل، وإنتر ميلان وبنفيكا.

وقع اختيار المجلة البريطانية على دي خيا (32 عاما) رغم عدم ارتباطه بأي فريق حاليا، لكنها ترى أن ماضيه مع أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، يجعله في مكانة عظيمة بين حراس المرمى في القرن الحالي، حيث فاز بعشرة ألقاب بواقع 8 مع "الشياطين الحمر" و2 بألوان "الروخيبلانكوس".

اكتسب الحارس الإسباني شهرته مع برشلونة، حيث كان أحد عناصر الجيل الذهبي الذي صنع أمجاد "البلوغرانا" مع زملائه السابقين، ليونيل ميسي وتشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا، وغيرهم.

فاز فالديز (41 عاما) بـ21 لقبا مع برشلونة، ولقب مع ستاندرليغ البلجيكي، بالإضافة إلى كأس العالم 2010 وكأس أوروبا (يورو 2012) مع منتخب إسبانيا، واعتزل في 2017.

يعدّ واحدا من أساطير حراسة المرمى في ألمانيا، ويأتي امتدادا لمن سبقه من أبرز نجوم هذا المركز في بلاده؛ مثل: توني توريك وسيب ماير وهارالد شوماخر وأندرياس كوبكه، اعتزل كان (54 عاما) في 2008 بعدما فاز بـ23 لقبا مع بايرن ميونخ، وبكأس أوروبا (يورو 1996) مع المنتخب.

🗣️ "We'd never have won the Champions League without Kahn's performances and his character and desire off the field." @OliverKahn in 2001 final shoot-out 🧤@FCBayernEN | #HBD | #UCL pic.twitter.com/T3DPgbU2Q4

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 15, 2022