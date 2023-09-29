شاهد.. رونالدو ينقذ النصر ويسجل رقما قياسيا بالدوري السعودي
سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا وصنع آخر ليقود النصر للفوز 2-1 على مضيفه الطائي في مباراة كادت أن تتعقد على الفريق الضيف في الدقائق الأخيرة بدوري المحترفين السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة.
وهيمن النصر على أغلب فترات الشوط الأول وكان الطرف الأخطر منذ البداية، وإن شكل الطائي بعض الخطورة في لقطات فردية قبل أن ينجح تاليسكا في فك الاشتباك بعد مرور أكثر من نصف ساعة من عمر المباراة.
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ولم يتمكن رونالدو من استغلال الفرص التي سنحت له خلال الشوط الأول ليكتفي بصناعة الهدف الأول ويقنع فريقه بالتقدم بهدف دون رد قبل الاستراحة، لكنه نجح في التسجيل في وقت متأخر من الشوط الثاني عندما كان فريقه في أمس الحاجة.
ورغم هيمنة النصر على الشوط الثاني، فإن فيرجل ميسيدان أدرك التعادل لصالح الطائي قبل 11 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني ليصبح النصر تحت الضغط.
لكن رونالدو أنقذ النصر بتسجيله هدف الفوز من علامة الجزاء في الدقيقة 87 بعدما حصل فريقه على ركلة جزاء إثر لمسة يد داخل منطقة الجزاء، ليساهم تسجيلا وصناعة في 31 هدفا منذ انضمامه إلى النصر نهاية العام الماضي برصيد 24 هدفا و7 تمريرات حاسمة.
📺 شاهد أهداف مباراة #الطائي_النصر ⤵
النصر 2 × 1 الطائي#دوري_روشن_السعودي#النصر_الطائي | #SSC pic.twitter.com/OORFK5fzJf
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 29, 2023
وقالت رابطة الدوري السعودي عبر منصة (إكس) إن رونالدو أول لاعب يصل إلى هذه الحصيلة من المساهمة في الأهداف خلال هذه الفترة الوجيزة.
وبهذا يعزز رونالدو صدارته لقائمة هدافي المسابقة برصيد 10 أهداف، بفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه. كما لعب رونالدو هذا الموسم 5 تمريرات حاسمة.
بهذا الفوز يرتفع رصيد النصر إلى 18 نقطة من 8 مباريات.
سجل : 23 هــدف ⚽️
صنع : 7 🅰️
رونالدو يصل للمساهمة التهديفية الـ30 منذ انضمامه للنصر 🇵🇹
• لم يسبقه لهذا الرقم أي لاعب خلال هذه الفترة 🔝#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/OVnCofWRgW
— دوري روشن السعودي (@SPL) September 29, 2023