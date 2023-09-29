سجلا 10 أهداف.. الأهلي يرافق بيراميدز إلى دور المجموعات بأبطال أفريقيا

تأهل الأهلي حامل اللقب إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد أن سحق ضيفه سان جورج الإثيوبي 4-صفر اليوم الجمعة في مباراة الإياب بدور الـ32 للبطولة على ملعب القاهرة الدولي، ليلحق بمواطنه بيراميدز الذي فاز على الجيش الرواندي 6-1 إيابا.

وجاء تأهل الأهلي بنتيجة 7-صفر في مجموع المباراتين لسابق فوزه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي 3-صفر.

منح محمد مجدي (أفشة) الأهلي هدف التقدم في الدقيقة العاشرة من ركلة حرة مباشرة سددها بشكل رائع لتسكن شباك الحارس باهيرو نيجاش.

وضاعف محمود عبد المنعم (كهربا) النتيجة بإحراز الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 34 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة كهربا.

وعاد أفشة ليحرز الهدف الثالث لفريقه والثاني له في الدقيقة 39، بعد أن تلقى تمريرة عرضية متقنة سددها بوجه القدم في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتمكن كهربا من إحراز الهدف الرابع للأهلي والثاني له في الدقيقة 63، بعد أن تلقى عرضية متقنة من محمد هاني استقبلها بضربة رأس على يسار حارس سان جورج.

وكانت قد سنحت لكهربا فرصة إحراز هدف ثالث له في اللقاء في الدقيقة 18 بعد تمريرة بينية من إمام عاشور انفرد على إثرها بالمرمى داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد بقوة تصدى لها الحارس نيجاش وأنقذ مرماه.

وضاعت فرصة هدف للأهلي بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت بتمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أحمد عبد القادر بلمسة هيأت الكرة لزميله كهربا المواجه تماما للمرمى، لكن الأخير سدد الكرة بشكل غير متقن لتعلو العارضة.

المشاركة الأولى ✅

دور المجموعات ✅ مستعدين لدوري أبطال أفريقيا 🔵#بيراميدز pic.twitter.com/OeR3xPep11 — Pyramids FC (@pyramidsfc) September 29, 2023

تأهل بيراميدز

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، تأهل بيراميدز -المنافس في الدوري المصري الممتاز- إلى دور المجموعات بدوري الأبطال لأول مرة في تاريخه، بعد أن سحق ضيفه الجيش بطل رواندا بسداسية.

وكان الفريقان قد تعادلا من دون أهداف في مباراة الذهاب براوندا قبل أسبوعين.

أحرز مصطفى فتحي هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 18 مستغلا تمريرة من رمضان صبحي ليتسلمها فتحي ويطلق تسديدة صاروخية سكنت الزاوية اليسرى العليا للمرمى.

وضاعف المغربي وليد الكرتي النتيجة بإحراز الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 21 بعد تمريرة قصيرة من محمد حمدي إلى رمضان صبحي لتذهب الكرة إلى فتحي الذي لعبها إلى الكرتي فسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك حارس مرمى الجيش الرواندي.

وعاد فتحي ليحرز الهدف الثالث لبيراميدز والثاني له في الدقيقة 56 بعد تمريرة رائعة من زميله صبحي إلى لاكاي الذي انفرد بالمرمى، لكنه مررها إلى فتحي ليسدد الأخير الكرة داخل الشباك.

وأكمل فتحي ثلاثيته بإحراز الهدف الرابع لبيراميدز في الدقيقة 62، بينما أحرز محمد الشيبي الهدف الخامس في الدقيقة 70.

واختتم فتحي أهداف فريقه بإحراز الهدف السادس لبيراميدز والرابع له في الدقيقة 82.

وجاء هدف الجيش الرواندي في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.