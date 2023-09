بالفيديو.. أكبر الانتصارات في الدوريات الأوروبية الكبرى منذ بداية القرن الـ21

استعرض تقرير إسباني أكبر الانتصارات التي تحققت في الدوريات الخمس الكبرى بكرة القدم منذ بداية القرن الـ21. وحسب النتائج التي أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن نصف الانتصارات العريضة تحققت في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما لم يشهد الدوري الإيطالي أي فوز كاسح على عكس النتائج المسجلة في الدوريات الأخرى.

وإليكم أعلى النتائج المسجلة في أوروبا خلال القرن الـ21.

في 2 أبريل/ نيسان 2005 تغلّب ليل على ضيفه إيستر 8-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب بيار مورا ضمن الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي، سجل الأهداف مات موسيلو (4) وفيليب برونيل (2) ماثيو بودمير وإبراهيم ثيام بالخطأ في مرمى فريقه.

في يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 سحق توتنهام هوتسبير ضيفه ويغان أثلتيك بنتيجة 9-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب وايت هارت لين (المعلب القديم لتوتنهام) ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

في تلك المباراة سجل أهداف "سبيرز" بيتر كراوتش وجيرمن ديفو (5 أهداف) وأرون لينون ونيكو كرانشار وكريس كيركلاند مدافع ويغان بالخطأ في مرمى فريقه بينما سجّل للفريق الضيف بول تشارنر.

سحق تشلسي ضيفه أستون فيلا 8-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2012 ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

سجّل أهداف تشلسي فيرناندو توريس وديفيد لويز وبرانسيلاف إيفانوفيتش وفرانك لامبارد وراميريز (هدفين) وأوسكار دوس سانتوس وإيدين هازارد.

شهد يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 2014 فوزا عريضا لساوثهامبتون على حساب سندرلاند بنتيجة 8-0 ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، جاءت الأهداف عن طريق سانتياغو فيرجيني وغراتسيانو بيلي (هدفين) وجاك كورك وليام بريدكت مدافع سندرلاند بالخطأ في مرمى فريقه ودوسان تاديتش وفيكتور وانياما وباتريك فان إنهولت.

لم يرحم ريال مدريد جاره الصغير رايو فاليكانو واكتسحه بنتيجة 10-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2015 في الجولة 16 من الدوري الإسباني.

سجل للنادي "الملكي" كل من غاريث بيل (4) وكريم بنزيمة (3) وكريستيانو رونالدو (2) والبرازيلي دانيلو، فيما أحرز أنتونيو أمايا وخوزابيد سانشيز رويز ‏للفريق الضيف الذي لعب منقوصا من لاعبين بسبب الطرد.

قسى برشلونة على ديبورتيفو لاكورونا على ملعبه ريازور وبين جماهيره يوم 20 أبريل/ نيسان 2016 ضمن الجولة الـ34 من "الليغا"، سجل أهداف "البلوغرانا" لويس سواريز (4) وإيفان راكيتيتش وليونيل ميسي ومارك بارترا ونيمار دا سيلفا.

