بالفيديو.. أكبر الانتصارات في الدوريات الأوروبية الكبرى منذ بداية القرن الـ21

استعرض تقرير إسباني أكبر الانتصارات التي تحققت في الدوريات الخمس الكبرى بكرة القدم منذ بداية القرن الـ21. وحسب النتائج التي أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن نصف الانتصارات العريضة تحققت في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما لم يشهد الدوري الإيطالي أي فوز كاسح على عكس النتائج المسجلة في الدوريات الأخرى.

وإليكم أعلى النتائج المسجلة في أوروبا خلال القرن الـ21.

12- ليل 8-0 إيستر

في 2 أبريل/ نيسان 2005 تغلّب ليل على ضيفه إيستر 8-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب بيار مورا ضمن الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي، سجل الأهداف مات موسيلو (4) وفيليب برونيل (2) ماثيو بودمير وإبراهيم ثيام بالخطأ في مرمى فريقه.

11- توتنهام هوتسبير 9-1 ويغان أثلتيك

في يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 سحق توتنهام هوتسبير ضيفه ويغان أثلتيك بنتيجة 9-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب وايت هارت لين (المعلب القديم لتوتنهام) ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

في تلك المباراة سجل أهداف "سبيرز" بيتر كراوتش وجيرمن ديفو (5 أهداف) وأرون لينون ونيكو كرانشار وكريس كيركلاند مدافع ويغان بالخطأ في مرمى فريقه بينما سجّل للفريق الضيف بول تشارنر.

10- تشلسي 8-0 أستون فيلا

سحق تشلسي ضيفه أستون فيلا 8-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2012 ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

سجّل أهداف تشلسي فيرناندو توريس وديفيد لويز وبرانسيلاف إيفانوفيتش وفرانك لامبارد وراميريز (هدفين) وأوسكار دوس سانتوس وإيدين هازارد.

9- ساوثهامبتون 8-0 سندرلاند

شهد يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 2014 فوزا عريضا لساوثهامبتون على حساب سندرلاند بنتيجة 8-0 ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، جاءت الأهداف عن طريق سانتياغو فيرجيني وغراتسيانو بيلي (هدفين) وجاك كورك وليام بريدكت مدافع سندرلاند بالخطأ في مرمى فريقه ودوسان تاديتش وفيكتور وانياما وباتريك فان إنهولت.

8- ريال مدريد 10-2 رايو فاليكانو

لم يرحم ريال مدريد جاره الصغير رايو فاليكانو واكتسحه بنتيجة 10-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2015 في الجولة 16 من الدوري الإسباني.

سجل للنادي "الملكي" كل من غاريث بيل (4) وكريم بنزيمة (3) وكريستيانو رونالدو (2) والبرازيلي دانيلو، فيما أحرز أنتونيو أمايا وخوزابيد سانشيز رويز ‏للفريق الضيف الذي لعب منقوصا من لاعبين بسبب الطرد.

7- ديبورتيفو لاكورونا 0-8 برشلونة

قسى برشلونة على ديبورتيفو لاكورونا على ملعبه ريازور وبين جماهيره يوم 20 أبريل/ نيسان 2016 ضمن الجولة الـ34 من "الليغا"، سجل أهداف "البلوغرانا" لويس سواريز (4) وإيفان راكيتيتش وليونيل ميسي ومارك بارترا ونيمار دا سيلفا.

6- لايبزيغ 8-0 ماينز

أحسن لايبزيغ استقبال ضيفه ماينز على ملعب ريد بول أرينا وهزمه بنتيجة 8-0 يوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 في الجولة العاشرة من الدوري الألماني، أهداف الفريق المحلي جاءت بواسطة مارسيل سابيتسر وتيمو فيرنر (3) وكريستوفر نكونكو ومارسيل هالستينبيرغ ويوسف بولسن ونوردي موكيلي.

5- مانشستر سيتي 8-0 واتفورد

وقع واتفورد ضحية لتألق مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد يوم 21 سبتمبر/أيلول 2019 ضمن الجولة السادسة من "البريميرليغ" ليخسر الفريق الضيف بنتيجة 0-8.

جاءت أهداف مانشستر سيتي عن طريق دافيد سيلفا وبرناردو سيلفا (3) وسيرجيو أغويرو ورياض محرز ونيكولاس أوتاميندي وكيفين دي بروين.

4- بايرن ميونخ 8-0 شالكه

في افتتاح موسم 2020-2021 من الدوري الألماني حلّ شالكه ضيفا على بايرن ميونخ بملعب أليانز أرينا وبالتحديد يوم 18 سبتمبر/أيلول 2020، حيث استقبلت شباكه 8 أهداف، أحرزها العملاق "البافاري" سيرج غنابري (3) وليون غوريتسكا وروبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر وليروى ساني وجمال موسيالا.

3- شيفيلد يونايتد 0-8 نيوكاسل يونايتد

هي أحدث النتائج الثقيلة في الدوريات الكبرى حيث سحق نيوكاسل يونايتد مضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة 8-0 في المباراة التي جرت على ملعب برامول لين يوم 23 سبتمبر/أيلول 2023 لحساب الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، سجل أهداف "المكبايس" كل من شون لونغستاف ودان بورن وسفين بوتمان وكاليوم ويلسون وأنتوني جوردون وميغيل ألميرون وبرونو غيمارايش وأليكسندر إيساك.

2- باريس سان جيرمان 9-0 غانغون

دكّ باريس سان جيرمان شباك ضيفه غانغون على ملعب حديقة الأمراء يوم 19 يناير/كانون الثاني 2019 ضمن الجولة 21 من الدوري الفرنسي، أهداف الفريق الباريسي جاءت عبر نيمار دا سيلفا (2) وكيليان مبابي (3) وإدينسون كافاني (3) وتوماس مونيير.

1-ساوثهامبتون 0-9 ليستر سيتي

في 25 من أكتوبر/ 2019 أهان ليستر سيتي مواطنه ساوثهامبتون على أرضه وبين جماهيره وهزمه بنتيجة 9-0 لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف ليستر كل من بنجامين بنتشيلويل ويوري تيليمانس وأيوزي بيريز (3) وجيمي فاردي (3) وجيمس ماديسون.