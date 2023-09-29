السعودية تستضيف أول نزال لتحديد بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل منذ عام 1999

قال منظمون، اليوم الجمعة، إن تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك سيتنافسان على لقب بطل العالم لملاكمة الوزن الثقيل بلا منازع بالسعودية في موعد سيتم تحديده لاحقا.

والبريطاني فيوري هو بطل المجلس العالمي بينما يحمل الأوكراني أوسيك ألقاب الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية للملاكمة.

وتم إحياء المحادثات حول النزال على اللقب الموحد، الذي يلقى رواجا كبيرا، بعد انهيارها منذ أشهر، وقال المنظمون إنه سيجري برعاية "كوينزبري بروموشنز" و"توب رانك" و"كيه 2 " و"أوسيك17″ في ملعب "المملكة أرينا" بالرياض.

وكتب فيوري عبر إنستغرام "لم يعد بإمكانك الركض مثل الأرنب بعد الآن يا أوسيك، فقد حصلت على ما تريد".

وكان آخر بطل للملاكمة في الوزن الثقيل بلا منازع هو البريطاني لينكس لويس عام 1999.