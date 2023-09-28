شاهد- كلب يسرق الكرة ويهرب بها خلال مباراة في الدوري المكسيكي

شهدت إحدى المباريات في دوري الدرجة الثانية في المكسيك حادثة طريفة للغاية بعدما اقتحم كلب المستطيل الأخضر في الدقائق الأخيرة أثناء اللعب.

ووثق مقطع فيديو منتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي اقتحام كلب لملعب أواكساكا في الوقت البدل الضائع من المباراة التي جمعت الخميس، فريقي أوتشاكا وضيفه دورادوس.

وأثناء إرسال أحد لاعبي أوتشاكا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء فرض الكلب نفسه لاعبا إضافيا حيث حاول أخذ الكرة من حارس المرمى فيكتور ميندوزا الذي ألقاها على مسافة قريبة منه.

🥰 EL MEJOR JUGADOR DE LA LIGA DE EXPANSIÓN 🥰 🐶 Nadie se la pudo quitar… ¡Un verdadero CRACK! ❤ Se ganó el corazón de TODOS#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/pZodin4BsW — Futbol Picante (@futpicante) September 28, 2023

وأمسك الكلب الكرة بين فكيه وأخذ يجري بها في جنبات الملعب وسط محاولات من مسؤولي الأمن واللاعبين الإمساك به من أجل استكمال اللقاء، لكن في كل مرة كان يراوغهم ويتخلص منهم.

وتفاعل الجمهور الحاضر في المدرجات بالصيحات والهتاف والضحك مع إصرار الكلب على الحفاظ على الكرة، بينما نجح أحد اللاعبين في السيطرة عليه بعد أكثر من دقيقة، ليتمكن مسؤولو الأمن من إخراجه من الملعب.

وانتشرت هذه اللقطة على منصات التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم سواء في المكسيك أو في جميع دول العالم.

وألقت صحيفة "لافانغوارديا" الإسبانية الضوء على هذه اللقطة ووصفتها بأنها "أطرف ما حدث في تاريخ الرياضة المكسيكية".

وأبرزت الصحيفة الإسبانية عددا من التعليقات الساخرة التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي على غرار "راوغ أكثر من نصف الفريق لكنه لم يسجل هدفا"، فيما أضاف آخر "لقد دخل الملعب ليريهم كيف تُلعب كرة القدم الحقيقية"، وكتب ثالث "لم يجرؤ ميسي ولا رونالدو على القيام بمثل هذه المهارات".

وأكمل الحكم الدقائق الـ3 المتبقية من المباراة، التي انتهت بفوز أوتشاكا على ضيفه دوداروس متذيل الترتيب بنتيجة 4-صفر.

ورفع أوتشاكا رصيده إلى 12 نقطة وضعته في المركز الحادي عشر في جدول الترتيب بينما تجمد رصيد دوداروس عند 6 نقاط في قاع الجدول.